日本iPhone准裝第三方App！模擬器只是前菜？背後隱藏一大關鍵

蘋果公司於近日宣佈在日本正式啟用第三方應用市場，這是繼歐盟之後全球第二個允許用戶繞過官方App Store下載應用程序的地區。消息發布次日，第三方平台AltStore PAL迅速上線並面向日本用戶提供服務，當地iPhone用戶現已可直接通過該平台安裝應用，無需依賴蘋果官方渠道。



使用該服務需滿足三項基本條件：用戶須實際居住在日本境內，擁有日本區App Store賬戶，並且設備系統版本不得低於iOS 16.2。此次政策調整並非出於蘋果主動開放，而是響應日本移動軟件競爭法的法律要求。

該項法規已於2025年6月正式施行，明確規定禁止應用商店運營商利用技術手段限制第三方應用安裝，違反者將被處以最高達全球年度營業額3%的罰款。

AltStore開發人員Riley Testut表示，蘋果並未就日本市場的規則變動提前溝通，但團隊憑藉此前在歐盟市場的運營積累，僅用數小時即完成本地化部署。該平台採用「基礎功能免費、增值功能訂閲」的商業模式，彙集了多款獨立開發的應用程序，其中包括支持ROM導入的遊戲模擬器等功能，此類應用此前因不符合官方審核政策而無法上架。開發者主要通過Patreon平台實現收入轉化。

為吸引新用戶，AltStore目前提供為期一個月的Patreon會員體驗資格，訂閲者可優先參與Delta模擬器測試版的使用。根據蘋果針對第三方應用市場的合規要求，外部商店需向其支付5%的技術服務佣金，所有上架應用需完成數字公證，但在內容審核方面享有較寬鬆的空間。

隨着AltStore率先落地，業內預計微軟、Epic等企業或將加快佈局，陸續進入日本第三方應用分發市場。面對日益多元的競爭環境，蘋果可能需要通過提升服務差異化、優化佣金協商機制等方式，強化其在日本市場的競爭力與用戶粘性。

