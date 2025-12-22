小米17 Ultra星空綠亮相！2億長焦大增35%？揭鏡頭背後驚人秘密

小米17 Ultra將於12月25日正式發布，新機目前已進入預熱階段。



今日，小米公布了小米17 Ultra的全新星空綠配色，機身背部佈滿亮晶晶的閃粉，在光線下自帶BlingBling效果，猶如將浩瀚星空握在手中，十分炫酷。

外觀方面，小米17 Ultra延續了圓形Deco設計，但凸起更小，攝像頭排列方式變化不大，由四攝改為三攝。

機身側面的音量按鍵改為獨立圓形設計，正面則是一塊大R角直屏。

作為影像旗艦，小米17 Ultra主攝搭載國產豪威全新旗艦傳感器OV50X，擁有1英寸超大底，搭載第三代LOFIC技術。

新機還配備全新徠卡（Leica）2億潛望長焦鏡頭，鏡頭模組體積比小米15 Ultra增大35%，獲得徠卡APO光學認證。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】