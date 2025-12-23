洗衣服用什麼模式最好？時間並非越好越好！英國大學教最佳方法

洗衣服時間愈長、水溫愈高，衣物真的會洗得愈乾淨？很多人都抱有這想法，因此大多會使用動輒一個多小時的洗衣模式。不過，英國最新研究卻指出，這個習慣可能正正是令衣物更快老化、褪色，甚至縮短壽命的關鍵原因。原來，洗衣服並非愈耐愈好，真正有效又保護衣的方式，反而是低溫、短時間的洗程。



英國大學實測 30 分鐘冷水洗反而最護衣

這項研究由英國里茲大學聯同清潔用品研究團隊進行，透過長時間實驗，比較不同洗衣溫度與洗程長短，對衣物外觀、結構及耐用度的影響。研究團隊模擬日常家庭洗衣情況，反覆清洗不同顏色與材質的衣物，包括純棉、混紡及合成纖維，並仔細觀察褪色情況、纖維損耗及布料老化速度。

研究結果顯示，約 30 分鐘的冷水洗程，在多數情況下已足以清除日常污漬，而且對衣物造成的物理損耗最低。相比之下，傳統常見的 40 度棉質長洗程，單次洗衣往往需要 80 分鐘以上，反而更容易令衣物纖維受損。研究人員指出，洗衣機真正對衣物造成傷害的，並非洗得不乾淨，而是長時間翻滾與高溫所帶來的結構破壞。

高溫長洗程 其實加速衣服老化

研究中發現，隨着水溫提高，布料纖維會變得較為柔軟，同時亦更容易在機內翻動時被拉扯、磨損。長時間洗程進一步加劇這種情況，令纖維斷裂、毛羽增加，最終令衣服表面變得粗糙，顏色亦逐漸變淡。這正正解釋了為何不少衣物明明穿着次數不多，卻很快出現「舊衫感覺」，問題往往並非穿得多，而是洗得太重。

此外，研究亦指出，高溫洗程更容易導致染料轉移，尤其在深淺色衣物混洗時，顏色滲染情況更為明顯。即使是標示可機洗的衣物，若長期使用高溫長洗模式，亦會明顯縮短其最佳使用年期。

冷洗效果穩定

研究進一步比較不同布料種類，結果發現，無論是純棉衣物，還是聚酯混紡或合成纖維，低溫快洗在護色及減少纖維損耗方面的表現都相當一致。研究團隊亦利用白色測試布檢查洗衣後的染料轉移情況，證實冷水短洗能有效降低衣物互相染色的風險。

這個結果對不少家庭而言尤其重要，因為日常洗衣往往難以完全按顏色、材質細分處理。選擇對大多數衣物都相對溫和的洗程，反而更實際、安全。

為何牛仔布會褪色？

專家提醒：洗衣設定其實比洗衣粉更重要

研究主持人指出，許多消費者在選購洗衣用品時，往往將焦點放在洗衣粉或洗衣液的去污能力，卻忽略了洗衣機設定本身，才是影響衣物壽命的關鍵因素之一。現代洗衣液在低溫環境下的清潔表現，早已比過往大幅提升，日常汗漬、灰塵與輕度污漬，根本毋須依賴高溫長洗程。

研究團隊強調，只要不是沾上大量油脂或頑固污漬，冷水快洗已足以應付大部分家庭洗衣需要。透過簡單調整洗衣模式，便能同時延長衣物使用年期、節省電力與用水，亦是一種容易實踐的生活減碳行動。