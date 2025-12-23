除了 WhatsApp 之外，不少港人日常工作、生活甚至家庭聯絡，都會使用到 WeChat 作為通訊工具。然而，隨着內地法律制度進一步針對網絡時代的治理需要，之後使用 WeChat 聊天就要小心了。中國新版《治安管理處罰法》將於 2026 年 1 月 1 日正式實施，當中針對「淫穢資訊傳播」的規範出現明顯收緊，私人聊天不再屬於法律灰色地帶。



私訊不再受保護

在舊有法律理解中，行政處罰多集中於公開平台、群組或具擴散性的行為，私聊往往被視為較難界定。然而，新版法規明確指出，凡透過網絡、即時通訊軟件或其他通訊工具傳播淫穢內容，無論公開或私下，均納入規管範圍。

換言之，即使只是透過 WeChat 一對一傳送不雅照片、影片，或在小型私人群組中分享相關內容，只要被認定為「傳播」，便可能構成違規。

最重可被扣留 15 日

根據修訂後條文，若被裁定為情節較重的淫穢資訊傳播行為，可被處以 10 至 15 日行政拘留，並可同時處以最高 5,000 元人民幣罰款。即使屬情節較輕，亦可能面臨 5 日以下拘留，或數千元罰款。

值得注意的是，是否牟利已不再是處罰的前提條件。即便純屬私人分享、未涉及金錢利益，只要事實成立，仍有被處分風險。

涉及未成年人 處罰將大幅加重

新版法規亦特別強調，凡淫穢內容涉及未成年人，將依法從重處理，並與相關未成年人保護法例銜接。這代表即使只是轉傳、保存或協助擴散相關內容，都可能構成更嚴重法律後果，官方態度可說是零容忍。

港人使用 WeChat 需重新評估風險

對不少港人而言，WeChat 雖屬跨境通訊工具，但只要涉及內地帳號、內地伺服器或相關司法管轄，便不能以身處香港作為完全免責理由。特別是經常往返內地、在內地工作或經營生意的人士，更應清楚了解新法影響。