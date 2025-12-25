聖誕﹑元旦WhatsApp Sticker｜chiikawa可愛貼圖 ChatGPT整圖教學
撰文：陳錦洪
出版：更新：
聖誕﹑元旦WhatsApp Sticker｜又到聖誕！hashTECH 先祝大家聖誕快樂！每到大時大節都會用WhatsApp跟家人﹑朋友祝賀，這時候用一個有趣的 Sticker 可能更表達心意。以下分享一些適合在聖誕﹑元旦使用的WhatsApp Sticker，以及教大家用 ChatGPT 自製貼圖的方法。
聖誕﹑元旦WhatsApp Sticker 推介👇👇
WhatsApp Sticker 下載方法
【iOS】
iPhone 用家需要先下載「五色學倉頡 Online」App，用 Safari 進入「whatsticker.online」網站，再點選「聖誕」／「2026」選擇喜歡的 Sticker 後，點選「Add to iPhone」，用「五色學倉頡 Online」開啟，接著就可以在WhatsApp中儲存整套 Sticker。
👇👇WhatsApp Sticker iOS／Android 下載教學👇👇
【Android】
Android 就比較直接，只要在Google Play 下載「WhatSticker 貼圖商店」，再回到「whatsticker.online」網站，再點選「聖誕」／「2026」選擇喜歡的 Sticker 後，點選「Add to Android」，就可以把貼圖包加入到 WhatsApp 使用。
ChatGPT-4o製作WhatsApp Sticker
不只是單一的圖片，ChatGPT-4o 還可以生成 WhatsApp Sticker，記者試把 3 張松鼠狗的圖片上傳，再要求生成 5 張不同內容的卡通風格 WhatsApp Sticker，GPT-4o 也能在幾分鐘內製作出來。同時，更可以叫AI把Sticker 分開出來，提供下載連結方便在 WhatsApp 中使用。