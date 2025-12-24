iPhone Fold現身？3D打印1:1模擬機　摺疊後完全尺寸輕鬆放落褲袋

Apple 傳聞已久的摺疊式iPhone Fold （暫稱），近日再次成為焦點。雖然 Apple 官方仍未正式承認相關產品的存在，但隨着供應鏈消息與設計傳聞愈來愈具體，網上甚至已出現 3D 列印的 1:1 模擬實體模型，讓外界首次實際感受 iPhone Fold 的真實體積。從目前曝光的尺寸比例來看，這部摺疊 iPhone 或許沒有想像中巨大，摺疊後甚至能輕鬆放入褲袋，顛覆不少人對摺疊手機的刻板印象。



以傳聞尺寸還原摺疊 iPhone

近日在 3D 列印社群平台上，有設計師釋出一款標榜「1:1 比例」的 iPhone Fold 模擬模型，聲稱設計基礎來自近期流傳的相關結構資訊與尺寸傳聞。這款模型並非單純概念渲染，而是可實際打印成實體，讓使用者拿在手上對比現有 iPhone 的大小，甚至測試放入口袋或隨身小袋的實際感受。

根據設計說明，該模擬機在摺疊狀態下的外螢幕約為 5.4 至 5.5 吋，展開後主螢幕則接近 7.6 至 7.8 吋，整體比例接近一本小型記事簿。這組數據與多名分析師過往提及的 iPhone Fold 規格方向相當一致，亦與市場上部分 Android 書本式摺疊機的尺寸形成微妙對比。

摺疊後體積意外纖巧

從 3D 模擬機的實拍畫面與用戶回饋可見，iPhone Fold 在摺疊狀態下的寬度明顯較現有大型旗艦手機更窄，厚度則略為增加，但仍屬可接受範圍。若與現時 6.7 吋或以上的大屏直板手機相比，摺疊後的 iPhone Fold 反而更易單手操作，也更容易放入口袋。

這一點對於一直抗拒摺疊手機的用家而言尤其重要。過往不少摺疊機因體積厚重、摺疊後仍然「像一塊磚頭」，實際攜帶體驗未如理想。若 Apple 真能將摺疊後尺寸控制在接近小屏手機水平，iPhone Fold 很可能會重新定義摺疊手機的實用標準。

設計仍屬推測階段 鏡頭與鉸鏈或有重大差異

需要留意的是，現階段流出的 3D 模型並非來自官方 CAD 圖檔，而是設計師根據公開資訊與傳聞自行推算的成果，因此外觀細節仍存在相當大的變數。特別是相機模組與鉸鏈結構，Apple 一向有別於 Android 陣營的設計取向，最終實機很可能會出現明顯不同。

網民：期待Apple做好摺屏耐用度

市場普遍預期，Apple 對摺疊鉸鏈的要求將極為嚴格，重點放在耐用度、摺痕控制與長期穩定性上，而非單純追求極薄機身。至於相機配置，亦有傳聞指出 iPhone Fold 可能不會完全比照 Pro 系列規格，而是以均衡設計為主，確保厚度與重量不致失控。

綜合多方消息，iPhone Fold 最早有機會於 2026 年秋季亮相，並以獨立定位方式登場，而非取代現有 iPhone Pro 或 Pro Max。這種策略與 Apple Watch Ultra、Vision Pro 類似，屬於展示技術實力兼顧高端市場的產品。

資料來源：makerworld