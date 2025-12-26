每逢聖誕及新年假期過後，不少家庭的雪櫃都會瞬間滿載。火雞、燒肉、蛋糕、甜品、外賣剩菜一層層堆疊，看似把食物好好保存，實際上卻可能為電費與食物安全埋下隱憂。台電提醒，雪櫃過量儲存不但會令耗電量明顯上升，亦會影響冷藏效果，導致食材更快變質。



不少人以為雪櫃長期運作，本來就「食電」，多放少放影響不大，但實情剛好相反。當雪櫃內部被大量食物塞滿，冷空氣難以循環，壓縮機便需要更頻密、更長時間運作，才能勉強維持設定溫度。結果是用電量上升，機件負荷增加，雪櫃壽命亦會因此縮短。

減少開關冰箱次數，就能降低耗電量。

雪櫃不是儲物櫃 記得「八成原則」

台電指出，雪櫃最理想的儲存狀態，是保持約八成容量。這個空間比例能讓冷空氣在各層之間順暢流動，確保每件食物都能均勻降溫，避免出現局部不夠冷、細菌容易滋生的情況。相反，當食物過度堆疊，特別是遮擋冷風出口時，即使溫度設定再低，也只是局部製冷，既浪費電力，又保存效果欠佳。

節日過後最常見的情況，是大量熟食直接連同容器一併放入雪櫃。有些食物仍然帶有餘溫，這會令雪櫃內部溫度短時間內上升，壓縮機需要額外運作來降溫，耗電量自然隨之增加。更重要的是，熱食降溫過程會令周邊食物受影響，增加交叉污染與變壞風險。

雪櫃門常關

另一個經常被忽略的耗電陷阱，是頻繁開關雪櫃門。每一次打開雪櫃，冷空氣都會大量流失，暖空氣湧入後，壓縮機往往需要額外運作數分鐘，才能回復原有低溫。假如在節日後整理剩菜時，長時間開門翻找，實際上已等同多次浪費用電。

專家建議，在打開雪櫃前先想清楚要取用的食物，減少無目的的翻找時間。看似只是生活小習慣，長遠卻能有效降低電費支出，亦有助保持雪櫃內部溫度穩定。

雪櫃擺位有學問

不少家庭在裝修或擺位時，會將雪櫃緊貼牆身或櫥櫃，外觀看似整齊，實際卻大大影響散熱。雪櫃背面與兩側若缺乏足夠空間，熱力無法有效排出，壓縮機便需要更高負荷運作。長此下去，不但電費上升，亦容易出現故障。理想情況下，雪櫃背面應與牆身保持適當距離，左右與上方亦需預留空間，讓熱空氣順利排走。