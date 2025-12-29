小米 Xiaomi 17 Ultra 作為系列最強攝影旗艦，在12月25日正式發表，同場更有更更尊貴的 Xiaomi 17 Ultra by Leica，兩者已在中國開售。那 Xiaomi 17 Ultra 又有甚麼新進化？ Xiaomi 17 Ultra Leica版 又有何不同？香港售價多少？



小米17 Ultra何時發售？香港售價多少？

價錢永遠是各位讀者最想知道的，小米 Xiaomi 17 Ultra 入門版12GB+512GB售價6999元人民幣（約7770港元），16GB+512GB版本售7499元人民幣，16GB+1TB版本售8499元人民幣，全系列提供配色提供黑色、白色、冷煙紫及星空綠，定價較上代加價7%至9%。香港市場方面，根據過往小米旗艦推出節奏，港行版本預計最快於2026年2月登場，將完全支援香港5G網絡頻段，預載國際版系統及完整Google服務。

小米17 Ultra的硬件配置有何進化？

新機搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，性能較上代提升約17-18%，採用 LPDDR5X 記憶體與 UFS 4.1 儲存。內建6800mAh大容量電池（有傳因內部零件有異，國際版電池將縮水 800mAh），支援90W有線及50W無線充電，並相容100W PPS通用快充協議。螢幕為6.9吋直屏，解析度2608×1200像素，峰值亮度3500尼特，支援120Hz可變刷新率，機身支援IP66、IP68及IP69三重防塵防水。

機身變薄變輕功能不減

今次 Xiaomi 17 Ultra 採用一種「減去法」重塑品牌旗艦手機，不是再無限追求更強性能，令手機不斷肥大化；重新考慮用家的使用需要、手感及體驗。首先，機身厚度僅8.29mm，重量約223.4克，成為最薄的小米Ultra手機。雖然變薄，但電池容量從上代5000mAh大幅增至6800mAh。相機模組由四鏡頭縮減為三鏡頭（下文詳解為何少了一個鏡頭其實更強），主鏡頭採用1吋LOFIC感光元件，長焦鏡頭升級為2億像素並支援連續光學變焦。

改用直屏設計有何好處？

Ultra系列首次改用6.9吋直屏設計。直屏優勢包括：減少誤觸問題、貼膜更容易且選擇更多、邊緣無視覺失真或色彩偏移。對攝影創作者而言，直屏能更準確呈現影像細節。新機採用全RGB排列面板，以420 PPI達到媲美2K的質素。

小米17 Ultra的相機有何改良與賣點？

主鏡頭採用5000萬像素、1吋「光影獵手1050L」感光元件，搭配f/1.67大光圈及LOFIC超高動態技術，進光量是iPhone 17 Pro Max的兩倍。長焦鏡頭搭載2億像素三星HPE感光元件，功耗減少40%。超廣角為5000萬像素，支援115度視角及5cm超級微距。新機支援全焦段8K錄影及4K/120FPS杜比視界錄影。

何謂連續光學變焦？有何好處？

鏡頭數由4變3，因新機的2億像素長焦鏡頭實現業界首創的75mm至100mm「連續光學變焦」，採用雙鏡組浮動設計。這種機械運動使鏡頭在任意焦距保持原生解析度，無需數位裁切，一支鏡頭全覆蓋75、85、90、100mm四大人像黃金焦段，光圈維持在f/2.39-f/2.96之間，更獲徠卡APO光學認證。因此不必像15 Ultra般同時配置70mm及100mm兩支長焦鏡。

專業影像套裝影迷必買

小米同時推出Xiaomi 17 Ultra 專用「專業影像套裝」及「輕薄影像套裝」兩款外接配件。專業套裝內建2000mAh電池，支援90W快充，配置兩段式快門鍵、自定義撥輪、錄影鍵與變焦撥桿等實體操控元件，並可加裝67mm濾鏡轉接環，售價999元人民幣（約1110港元）。輕薄套裝則採一體化結構，內建270mAh電池，僅保留快門鍵與自定義按鍵，重量僅40克，售價為399元人民幣（約440港元）。