Xiaomi 17 Ultra by Leica 是由德國徠卡與小米合同設計開發的專業攝影版 Xiaomi 17 Ultra ，兩款手機已同時在12月25日正式發表。這款徠卡版 Xiaomi 17 Ultra by Leica 已成潮人及攝影迷焦點所在，它由機身設計以至系統介面都是由Leica 監修，機身有Leica 招牌紅點「可樂標誌」奶味更濃，更獨有實體變焦環，提供復古的相機攝影感覺。



同時公開的小米 Xiaomi 17 Ultra 基本硬體性能相約，詳情可點：相關文章連結

LEICA版與標準版有何不同？

如果要說分別，一般版 小米17 Ultra 只是加入了徠卡監修的攝影介面及filter，令相片有一份「奶味」。而「小米17 Ultra by Leica」則猶如一部有手機功能的 Leica 數碼手機。外觀方面，特別版的機身首次在Ultra系列引入真正的紅色徠卡標誌。機背採用雙拼色設計，結合荔枝紋皮革與霧面質感，機身鑲嵌紅色「可樂標」Logo，邊框採用仿徠卡鏡頭環的滾邊紋理，未開機影相，單看外表已滿足了虛榮心。

相機大圓邊化身大師變焦鏡頭環

硬件方面，徠卡版最大特色是鏡頭模組的「大圓邊」變成了實體操作環「大師變焦鏡頭環」，可偵測最小0.03mm位移，模擬傳統相機鏡頭的旋轉變焦手感。用戶可自訂鏡頭環功能，設定對焦、曝光補償、白平衡等參數。徠卡版還加入北斗+天通雙衛星通訊功能。

專屬Leica風格介面｜由外至內都完全徠卡化

軟件方面，徠卡版有全套由Leica監修的專屬介面icon，並提供Leica M9、M3等專屬畫質模式，攝錄介面導入徠卡視覺語言，並以3:2全片幅比例顯示，支援13種徠卡濾鏡及數位簽名功能。盒裝提供專屬磁吸保護殼、鏡頭蓋、擦拭布、掛繩等配件。

小米17 Ultra by Leica｜定價貴1千物有所值

售價方面，徠卡版16GB+512GB版本售7999元人民幣（約8880港元），16GB+1TB版本售8999元人民幣（約9990港元），逼近一萬港元。值得一提的是，小米17 Ultra by Leica 反而不像一般版 小米17 Ultra 般設有「專業攝影套裝」，因為它單機已經加送了一set攝影專用組件。