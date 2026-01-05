小米17 Ultra Leica變焦環造假？拆機影片惹爭議　官方急闢謠

近日有博主發布小米17 Ultra徠卡（Leica）版拆機內容，部分片段被截取後在網絡上廣泛傳播，暗示其變焦環僅為「軟件特效」，內部並無真實機械結構，引發造假質疑。



目前拆機視頻源頭博主「楊長順」已經發布澄清視頻，通過破壞性拆解展示了變焦環內部的精密齒輪組，證實其機械結構真實存在，與小米官方宣傳一致。

小米前公關負責人王化發文表示：「某群體的集體斷章取義能力還是很強的，逼迫的（得）原拆機博主本人自證發布澄清內容。網絡時代的法律，其實還可以更嚴一些。」

小米官方在闢謠中強調，小米17 Ultra徠卡版變焦環採用三文治式設計，由26個獨立零部件精密組裝，外部圓環帶動內部齒輪組轉動，包含7個金屬齒輪呈精細牙狀態，與外部圓環精準咬合。

工作原理如下：

旋轉外部變焦環→帶動內部齒輪組→驅動齒輪軸位移→長焦模組側邊的光學位移感應器檢測位移→轉換為電信號→控制相機變焦。



採用機械限位+電子精調雙結構協同設計，既保留機械操作手感，又通過電子系統實現精準焦距調節，支援用家自定義調節曝光補償、白平衡等參數。



