實測iPhone Tap to Pay西九聖誕市集消費體驗佳 商戶激讚成本更低
實測iPhone Tap to Pay西九聖誕市集消費體驗佳｜又到聖誕，西九文化區的「西九聖誕市集」成為了近來市民歡度佳節的熱點。今年的聖誕小鎮不僅有標誌性的巨型聖誕樹和璀璨燈飾，更悄然掀起了一場支付科技的革新。Apple最近在香港推出的「Tap to Pay on iPhone」（iPhone 拍易收）功能，已率先應用於市集內的多個特色攤位。記者早前於西九聖誕市集，除了感受濃厚的節日氛圍外，更實地測試了這項嶄新的支付功能，並採訪了多家商戶店主，探討技術如何改變營商生態。
告別傳統笨重POS機 一部iPhone輕鬆收款
甫踏入西九聖誕市集，熙來攘往的人潮便映入眼簾。在過去，這類戶外市集最令商戶頭痛的往往是收款流程，傳統的 POS 刷卡機不僅體積笨重，且需要穩定的電源與網絡接駁，對於空間有限且需靈活走動的市集攤位而言，電子收款或許成為不少小本經營的小店的難點。然而，今次記者在現場所見，許多店員僅手持一部 iPhone，便能輕鬆完成交易。
即時掃碼存收據 精品店大讚節省空間
記者來到主打精品咖啡的 Post Coffee 攤位進行實測。當記者選購好飲品準備付款時，店員直接舉起手中的 iPhone，熟練地在應用程式輸入金額，隨後向記者展示手機屏幕。記者只需將自己的 iPhone 靠近店員的手機頂部，透過 NFC 感應，屏幕隨即顯示剔號完成交易，整個過程流暢快捷，與平日使用 Apple Pay 無異，但場景卻變得更為靈活。而且一scan QR Code便可以將收據存在買家手機之內，更環保方便。Post Coffee 的負責人表示，對於空間寸金尺土的市集攤位而言極具吸引力，省卻了傳統笨重的收款機。
同樣對空間運用有極高要求的，還有專注於單一產地朱古力的 Essays in Cacao。其負責人向記者指現在只需一部 iPhone 11 或以上型號的手機，下載並安裝相應的支付應用程式，便能即時開通收款功能。而且申請流程極快，最快只需要幾小時便可以開通戶口收費，這種「低成本」的優勢，對於不少品牌而言，大幅降低了營運門檻。
流動收款成排隊救星 提升人流疏導效率
在人流極旺的 Mother of Pizzas 及本地手工啤酒品牌麥子攤位，Tap to Pay on iPhone 則展現了其在應對高流量客群時的強大優勢。這兩家店鋪售賣的薄餅與啤酒均是市集內的熱門食品，排隊人龍絡繹不絕。他們都指店員手中的 iPhone 都可以化身為流動收款機。可以更簡單地為顧客下單並完成收款，極大地縮短了顧客的輪候時間，提升了整體的服務效率與滿意度。
除了實際操作的便利性，這項科技更意想不到地成為了與顧客互動的話題。有一些店員分享指不少顧客在結賬時看到店員直接用手機收款，都感到十分新奇。這種新鮮感無形中增加了顧客的消費意欲，許多人因為好奇這項「手機對手機」的支付方式，而更願意在攤位停留與消費。對於講求體驗式消費的聖誕市集而言，這種科技帶來的「Wow Effect」無疑是額外的營銷助力。
Tap to Pay on iPhone 亦簡化了繁複的後台工作，Mother of Pizzas 店主認為，透過支援該功能的應用程式，所有交易數據會即時同步至雲端系統，商戶可以直接在 App 內進行實時查閱與結算「埋數」。
降低電子支付門檻 推動無現金市集發展
實測體驗Tap to Pay on iPhone 在西九聖誕市集的應用，讓香港電子支付生態邁向了更輕量化與普及化。只需一部運行最新 iOS 系統的 iPhone 11 或更新型號手機即可收款的低門檻設定，無疑為各行各業，特別是流動性強的零售與餐飲業者，尤其是小店或小攤檔提供了極大的便利。