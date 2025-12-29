實測iPhone Tap to Pay西九聖誕市集消費體驗佳 商戶激讚成本更低

實測iPhone Tap to Pay西九聖誕市集消費體驗佳｜又到聖誕，西九文化區的「西九聖誕市集」成為了近來市民歡度佳節的熱點。今年的聖誕小鎮不僅有標誌性的巨型聖誕樹和璀璨燈飾，更悄然掀起了一場支付科技的革新。Apple最近在香港推出的「Tap to Pay on iPhone」（iPhone 拍易收）功能，已率先應用於市集內的多個特色攤位。記者早前於西九聖誕市集，除了感受濃厚的節日氛圍外，更實地測試了這項嶄新的支付功能，並採訪了多家商戶店主，探討技術如何改變營商生態。



對於不少小店而言，iPhone 拍易收 Tap to pay是非常吸引的全新收款系統。

告別傳統笨重POS機 一部iPhone輕鬆收款

甫踏入西九聖誕市集，熙來攘往的人潮便映入眼簾。在過去，這類戶外市集最令商戶頭痛的往往是收款流程，傳統的 POS 刷卡機不僅體積笨重，且需要穩定的電源與網絡接駁，對於空間有限且需靈活走動的市集攤位而言，電子收款或許成為不少小本經營的小店的難點。然而，今次記者在現場所見，許多店員僅手持一部 iPhone，便能輕鬆完成交易。

西九聖誕市集不少小店都設置了iPhone拍收易系統收款

只需要一台iPhone 11或以上的手機都可以用作收款裝置

即時掃碼存收據 精品店大讚節省空間

記者來到主打精品咖啡的 Post Coffee 攤位進行實測。當記者選購好飲品準備付款時，店員直接舉起手中的 iPhone，熟練地在應用程式輸入金額，隨後向記者展示手機屏幕。記者只需將自己的 iPhone 靠近店員的手機頂部，透過 NFC 感應，屏幕隨即顯示剔號完成交易，整個過程流暢快捷，與平日使用 Apple Pay 無異，但場景卻變得更為靈活。而且一scan QR Code便可以將收據存在買家手機之內，更環保方便。Post Coffee 的負責人表示，對於空間寸金尺土的市集攤位而言極具吸引力，省卻了傳統笨重的收款機。

除了手機電子錢包外，就連傳統實體信用卡都可以一拍即付

同樣對空間運用有極高要求的，還有專注於單一產地朱古力的 Essays in Cacao。其負責人向記者指現在只需一部 iPhone 11 或以上型號的手機，下載並安裝相應的支付應用程式，便能即時開通收款功能。而且申請流程極快，最快只需要幾小時便可以開通戶口收費，這種「低成本」的優勢，對於不少品牌而言，大幅降低了營運門檻。

流動收款成排隊救星 提升人流疏導效率

在人流極旺的 Mother of Pizzas 及本地手工啤酒品牌麥子攤位，Tap to Pay on iPhone 則展現了其在應對高流量客群時的強大優勢。這兩家店鋪售賣的薄餅與啤酒均是市集內的熱門食品，排隊人龍絡繹不絕。他們都指店員手中的 iPhone 都可以化身為流動收款機。可以更簡單地為顧客下單並完成收款，極大地縮短了顧客的輪候時間，提升了整體的服務效率與滿意度。

而且可以一scan qrcode便可以取得電子收據

除了實際操作的便利性，這項科技更意想不到地成為了與顧客互動的話題。有一些店員分享指不少顧客在結賬時看到店員直接用手機收款，都感到十分新奇。這種新鮮感無形中增加了顧客的消費意欲，許多人因為好奇這項「手機對手機」的支付方式，而更願意在攤位停留與消費。對於講求體驗式消費的聖誕市集而言，這種科技帶來的「Wow Effect」無疑是額外的營銷助力。

Tap to Pay on iPhone 亦簡化了繁複的後台工作，Mother of Pizzas 店主認為，透過支援該功能的應用程式，所有交易數據會即時同步至雲端系統，商戶可以直接在 App 內進行實時查閱與結算「埋數」。

降低電子支付門檻 推動無現金市集發展

實測體驗Tap to Pay on iPhone 在西九聖誕市集的應用，讓香港電子支付生態邁向了更輕量化與普及化。只需一部運行最新 iOS 系統的 iPhone 11 或更新型號手機即可收款的低門檻設定，無疑為各行各業，特別是流動性強的零售與餐飲業者，尤其是小店或小攤檔提供了極大的便利。