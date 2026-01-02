搶機票攻略2026｜搶平機票3大貼士　消委會發現網站價格差近一倍

搶機票攻略2026｜2026年起多間航空公司調高燃油附加費，包括國泰航空、香港航空、長榮航空等。機票愈來愈貴，即使是廉航，日本、韓國、台灣等短途航線，動輒都要二千元起跳，究竟幾時買機票最平？用邊個網站最抵？消委會調查就發現，即使是同一班航班，不同平台之間的價格差距，竟然可以接近一倍，當中暗藏不少陷阱。



幾時買最平？原來星期一、二係關鍵

不少人以為「早買一定平」，但事實並非如此。根據機票格價平台 Skyscanner 的長期數據分析，短途航線如日本、台灣、韓國，價格浮動與搜尋、購票時段有密切關係。統計顯示，星期一晚上以及星期二早上，往往是航空公司重新調整票價後的低位時段，平均可比週末或假期搜尋便宜一至兩成。

這個現象與航空公司定價邏輯有關。週末屬於搜尋高峰，系統會因應需求上調價格；相反，星期初段旅遊需求較低，價格策略亦相對保守。

提早幾耐買？短途與長途大不同

至於早幾多買先算抵，亦要視乎航程長短。短途航線的最佳購票時間，大約是出發前六星期左右；若太早購票，反而未必享受到最終調整後的優惠價。相反，長途航線如歐洲、美國，則需要更長的規劃期，平均在出發前約二十六星期購票，價格相對較低。

不過，以上只屬統計上的平均值，實際價格仍會受到旅遊旺季影響。例如每年二月、暑假及聖誕新年期間，無論早買或遲買，價格普遍都偏高，因此若行程彈性較大，避開熱門月份往往比早訂更實際。

消委會實測：同一班機 價差近一倍

真正令不少消費者跌眼鏡的，是消委會對機票格價網站的調查結果。消委會早前檢視六個常見的機票搜尋平台，發現即使平台同樣標示最便宜選項，但實際票價卻可以相差接近一倍。更值得留意的是，部分平台在點擊後跳轉至第三方網站付款時，最終價格竟比最初顯示高出四成，原因包括手續費、行李費、座位選擇費等後加項目。

換言之，單靠首頁顯示的價格作決定，極容易中伏。消委會提醒，消費者在比價時，必須一路比到付款前最後一步，並清楚了解是否已包含寄艙行李、手提行李額度，以及改票、退票條款，否則看似平價，實際卻未必抵。

Google Flights價格走勢及建議。

比價平台各有所長

現時香港旅客最常使用的機票搜尋平台，包括 Skyscanner、Kayak、Google Flights、Momondo 等，各有其優勢。部分平台更新速度快，適合即時比價；部分則擅長顯示價格走勢，協助用家判斷「應買定等」。亦有平台特別容易搜到廉航與傳統航空混搭的低價組合，但相對需要花時間細閱條款。

精明做法並非只用一個網站，而是交叉比價，再直接到航空公司官網核實最終價格。不少情況下，官網價格與第三方平台相若，但條款更清晰，售後保障亦較理想。