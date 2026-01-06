Google 2025年度搜尋榜出爐！4款AI上熱搜榜　潮語「67」係咁解

每年一度的 Google 年度搜尋榜，向來被視為對上一年集體回憶的縮影。2025 年過去，Google 香港在 2026 年初正式公布年度搜尋榜，透過搜尋量急升的關鍵字，回顧港人一年來最關心的人、事、物。結果顯示，AI 已不再只是科技圈話題，而是真正滲透到日常生活；同時，一個看似毫無意義的數字「67」，卻成為橫跨社交平台與校園的世代暗號，令不少成年人一頭霧水。



AI 工具強勢佔榜

在 2025 年度「熱搜關鍵字」中，人工智能相關工具佔據了前十名中的四個席位，而且排名相當靠前。位居榜首的 DeepSeek，連同 Grok、豆包以及 Google Gemini，一同成為港人搜尋量飆升最快的關鍵字。這種現象背後，反映的並非單一產品爆紅，而是整體社會對 AI 的依賴程度正快速提升。

對不少香港用戶而言，AI 已由最初的「新奇工具」，轉變為實用助手。無論是工作上的資料整理、寫作輔助，還是學習、翻譯甚至娛樂用途，搜尋 AI 工具名稱，已經成為日常操作的一部分。這也解釋了為何不同定位、不同語言背景的 AI 平台，能同時登上熱搜榜，顯示用戶正在不斷比較、嘗試，尋找最適合自己的人工智能工具。

天氣與公共衛生 成為本地搜尋主軸

若單看熱搜本地頭條，2025 年港人的焦慮感可謂寫在數據之中。極端天氣頻繁出現，破紀錄的黑色暴雨與強烈熱帶氣旋，令「黑雨」、「超強颱風」、「熱帶風暴」等字眼成為高頻搜尋詞。面對突如其來的天氣警告，港人透過搜尋引擎尋找交通安排、停課資訊與即時應變指引，早已成為集體習慣。

另一方面，公共衛生議題亦同樣受到高度關注。不同傳染病名稱在榜單中反覆出現，反映疫情陰影仍未完全消散，市民對健康資訊保持高度敏感，任何風吹草動，都會即時引發搜尋熱潮。

「67」爆紅

如果說 AI 代表科技浪潮，那麼「67」則是文化現象的最佳例子。在「熱搜用語意思」榜單中，「67」高踞榜首，成為 2025 年最令人費解、卻又無處不在的流行語。不要以為「67」是粵語中的粗俗用字，這個讀作「six seven」的數字組合，對不少 Z 世代與 Alpha 世代而言，彷彿自帶笑點；但對老師、家長與長輩來說，卻完全摸不著頭腦。

「67」之所以特別，在於它並沒有一個明確、可被解釋的意思。它既不是髒話，也不是暗號，更不等同某個固定概念。正正因為如此，它才能成為年輕世代之間的辨認密碼，懂的人自然會笑，不懂的人越追問，反而越顯得格格不入。

從饒舌歌到迷因文化

追溯源頭，「67」最早可追到美國饒舌文化。 Skrilla 的歌曲〈Doot Doot (6 7)〉中反覆出現的數字，原本只是音樂創作中的符號，並未被賦予明確意義。然而，在短影片平台與迷因文化推波助瀾下，「67」逐漸被抽離原本語境，變成一種純粹的情緒觸發點。

對年輕人而言，喊出「67」不需要解釋，也無須理由。正如不少外媒指出，成年人試圖理解「67」的含義，本身就成為另一層幽默來源，這正是世代文化差距的縮影。