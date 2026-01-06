Sony WH-1000XM6 索尼人氣頭戴式藍牙耳機的最新款式，去年與《鏈鋸人》真紀真大人的美人聲優楠木燈（楠木ともり）合作推出聯乘版，卻出現了疑似「二度割韭菜」、割完一次再割多次的不當銷售手法，網民大叫索尼罪大滔天、搞到fans怨聲載道……



9月第一割

Sony 在 2025 年 9 月，與聲優楠木燈推出合作計劃，為強調藍牙耳機 Sony WH-1000XM6 強大的人聲表現，特別安排楠木燈推出聯乘版本，除了獨家「午夜藍」機身外，同期更邀請楠木燈朗讀了6 段錄音書，大量忠心粉絲為支持偶像，豪花6萬日圓購買這款沒甚麼特別的特別色版本。這本來是你情我願的明星行銷，XM6本身表現出色，且定價與一般版相同，整件事沒甚麼好爭議的…

聖誕前夕再割一刀

問題是，12月22日 Sony 竟再於專門店搞活動，即場買機加送楠木燈親筆簽名海報。都已買了一對耳機，為何要多購一對呢？除了為那張親簽海報外，有買了的 Fans 在X上表示：「就當買情侶耳機吧！一對自用、一對是給小燈燈用的…」

新年宣婚最狠一割

意想不到的是，楠木燈在一星期後，於 2026 年 1 月 1 日宣佈結婚，另一半更是自學生時期已開始拍拖的圈外人士，網上不乏表示傷心到要自盡、甚至留言說要「S」死楠木燈。而足足花了12萬日圓購買兩對XM6的戀愛腦粉絲，換來的是兩對「人妻聯乘」耳機，畫風一轉指責楠木燈割韭菜，是想在宣佈結婚前撈錢做結婚資金；更被口痕友串「以後見到XM6，都會想楠木燈正與老公一起用XM6聽歌……」真是很SAD呀～