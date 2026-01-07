iPhone Fold無摺痕螢幕曝光！CES 2026 三星公開最新OLED摺疊螢幕

在今年的 CES 2026 上，有多款新概念的產品被公開，而 Samsung Display 展出一塊全新摺疊 OLED 螢幕。根據MacRumors報導，這塊幾乎看不見摺痕的螢幕，很可能正是為下一代摺疊手機而生，而最大受益者，正是傳聞已久的 iPhone Fold。



現場圖片曝光 摺痕幾乎消失

科技媒體 SamMobile記者在 CES 會場中，分享見到 Samsung Display 將新一代摺疊 OLED 面板，直接與 Galaxy Z Fold 7 現行螢幕並排展示。SamMobile 在報導中形容，Z Fold 7 的螢幕雖已大幅改善摺痕問題，但在特定角度下仍可察覺折線；相比之下，新面板在任何觀看角度下，文字與畫面都能無縫橫跨摺疊位置，肉眼幾乎無法辨識摺痕存在。

值得注意的是，該展示區域在短時間內便被撤走，Samsung Display 並未對外說明原因，反而令外界更確信這項技術尚未正式商品化，屬於提前曝光的關鍵零組件。

左邊是現在有摺疊螢幕，明顯看到摺痕。右邊即是新的摺疊技術，同一角度下看不到有摺痕

雷射金屬板成核心

對於這塊無摺痕螢幕的技術來源，知名分析師郭明錤早在去年七月便指出，Samsung 下一代摺疊裝置，將採用與 iPhone Fold 相同結構的雷射鑽孔金屬顯示支撐板，該零件由南韓廠商 Fine M-Tec 供應。

郭明錤：蘋果已解決摺痕問題

郭明錤的分析指出，這種雷射鑽孔金屬板能有效分散螢幕彎折時產生的應力，避免集中於摺線中央，從結構層面解決摺痕問題，而非單靠面板材質硬撐。這也被視為目前業界最接近真正無摺痕的解法。

儘管 Samsung Display 是主要面板供應商，但多方消息強調，iPhone Fold 的螢幕並非 Galaxy Z Fold 8 的直接複製版。根據供應鏈說法，面板的層疊結構、貼合方式與材料配方，皆由 Apple 自行定義，Samsung Display 只是依規格代工。這意味即使兩者共享核心零件，最終顯示效果與耐用度，仍可能出現明顯差異。

打開後比例接近 4:3｜接近平板閱讀體驗

在尺寸與比例上，雙方路線亦不相同。Samsung 現行摺疊手機偏向細長比例，打開後接近 8 吋；而市場傳聞指出，iPhone Fold 展開後約為 7.5 至 7.8 吋，比例接近 4:3，更接近平板閱讀體驗。

資料來源：MacRumors