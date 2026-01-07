NFC新型騙局揭秘！手機碰一下存款就被轉走？一招設定教你保荷包

央視新聞早前轉發文章提醒公眾，若非必要，應關閉手機NFC功能，尤其要叮囑家人注意。



據報，目前多地出現利用NFC功能進行詐騙的新型犯罪手法。不少用戶在毫無防備下，銀行卡內的資金被「隔空盜刷」，個人資料亦遭洩露。

NFC（近場通訊技術）是一種短距離無線通訊技術，容許裝置在10厘米內快速交換數據，為用戶提供「一拍即達」的便捷體驗。

新型詐騙手法揭秘 然而，這項技術亦被騙徒利用。此類詐騙主要偽裝成「客戶服務員」（客服），騙徒透過非法渠道獲取受害人的行程、消費記錄、電話號碼等個人資料後，以「機票退改補償」、「誤開會籍需關閉扣費」、「金融平台退款」等理由聯繫受害人，逐步博取信任。

在隨後的步驟中，騙徒會引導受害人下載來源不明的App，或透過螢幕共享軟件（Screen Sharing）遙距操控其手機，最終誘騙受害人開啟NFC功能，並將銀行卡貼近手機背面。

資金被盜與資料外洩 在此過程中，銀行卡資料會被快速讀取並綁定至虛假支付工具。部分詐騙集團更利用支付軟件的「小額免密碼支付」功能，在受害人無需輸入密碼的情況下完成轉賬。由於NFC交易速度快，且常被包裝成「驗證流程」，受害人往往在事後查詢戶口時才發現資金被盜。

此外，騙徒將非法獲取的個人基本資料，結合透過NFC讀取的銀行卡號碼、持卡人姓名、交易記錄等支付資訊，可拼湊出完整的個人檔案，為日後進行精準詐騙提供條件。

再次提醒大家注意以下事項：

閒置時關閉NFC： 日常非使用狀態下請關閉NFC功能，待需乘搭交通工具、付款時才臨時開啟。



使用官方渠道： 支付操作僅透過手機廠商官方錢包（Wallet）、銀行正規App等可信渠道完成。



加強保安設定： 建議關閉支付賬戶的「小額免密碼支付」功能，為賬戶設定多重驗證，並定期檢查及限制非必要應用程式對敏感權限的存取。



保護個人資料： 謹慎參與網絡問卷、掃碼送禮等可能洩露資料的活動。



網絡安全： 避免使用公共Wi-Fi進行支付、登入銀行戶口等敏感操作。



若發現銀行戶口資金異常或有個人資料外洩跡象，應第一時間聯絡銀行凍結戶口，妥善保存通話記錄、短訊、轉賬截圖等證據，並立即報警求助。

