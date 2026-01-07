CES 2026榮耀推機器人手機Robot Phone！機械臂雲台防抖勝大疆？

2026年消費電子展（CES）於1月4日至9日在美國拉斯維加斯舉行，CES一向是科技企業發表年度新品的重要舞台，展品涵蓋即將上市的產品以及仍處於概念階段的裝置。



在今年的CES大展上，全球首款機器人手機——榮耀ROBOT PHONE驚喜亮相，該機配備了隱藏式的機械臂雲台，可以一鍵展開，能實現全自動構圖、目標跟隨與極致防抖。

這就是全球首款機器人手機！榮耀ROBOT PHONE驚喜亮相CES（快科技提供）

相比傳統的光學防抖方案，雲台級防抖方案的防抖角度更大，防抖的同時畫面和畫質不會受到損失。有了雲台級防抖能力，榮耀ROBOT PHONE拍照時就可以使用更長的快門時間，再配合計算攝影，最終帶來更好的成像效果。

除了可回收的雲台結構，榮耀ROBOT PHONE還擁有一個會思考的「大腦」，其搭載全新的端側大模型YOYO，具備情感感知能力，能主動關懷、推薦內容，並調度全場景生態設備，化身用戶的個人管家與創意夥伴。

榮耀首席影像工程師羅巍曾表示，ROBOT PHONE手機最初目的非常樸素，就是把防抖和視頻做到天花板，不過後面又有很多情緒價值玩法加入，我們在基本功能上一定會給大家提供超越大疆的體驗。

該機的量產版本會在今年跟大家見面。

+ 9

相關閱讀：honor稱明年推機器人手機-除是手機還會自己動 集成這三種功能

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】