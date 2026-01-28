OFCA官方測速將成歷史　Ookla報告揭示本港固網寬頻最新排名戰況

隨着通訊事務管理局辦公室（OFCA）早前宣布其寬頻表現測試服務即將完成歷史任務並停止運作，不少市民在選擇或監察寬頻服務時，都關注未來還有哪些具公信力的參考指標。事實上，衡量優質寬頻服務的定義已隨時代改變，消費者除了一般認知的下載速度外，網絡的可靠性、觀看串流影片的流暢度、以及對於延遲值極為敏感的遊戲體驗與穩定性，均是現今評核網絡質素的重要元素。雖然坊間有不少測速替代方案，但在全球網絡測試領域中，Ookla 旗下的 Speedtest 憑藉收集海量用家發起的測試數據，長期被視為廣受認可的權威指標。Ookla 最新發佈的《2025 年上半年香港速度測試連接報告》，正好填補了OFCA指標缺位後的真空，透過詳盡數據透視本地各大電訊商在最新網絡環境下的真實表現。



極速連線數據傲視同儕

今次Ookia最新報告涵蓋了香港主要的家居固網寬頻服務供應商，測試對象包括網上行（Netvigator）、香港寬頻（HKBN）、HGC 環球全域電訊、有線寬頻（i-Cable）及數碼通（SmarTone），數據展現了市場激烈的競爭狀況。根據衡量整體網絡用戶體驗的「Speedtest Connectivity Score」排行榜顯示，網上行以 83.38 分排在首位，緊隨其後的是獲得 81.06 分的香港寬頻，而 HGC 則以 78.86 分位列第三。

至於在單純針對速度表現的「Speed Score」評測中，排名形勢相若。網上行錄得的下載速度中位數為 438.06 Mbps，獲得 79.94 的速度評分；第二名的香港寬頻獲得 75.13 分，第三名的 HGC 則獲得 71.20 分。

最佳家居寬頻評分

最快固網網速評分

網絡穩定性與遊戲體驗雙雙奪冠

除了速度上的突破，網絡的穩定性亦是衡量優質寬頻服務的關鍵重點。報告數據指，在此項目中，網上行以 95.5% 的評分居首，香港寬頻以 91.0% 排行第二，而有線寬頻（i-Cable）則以 89.7% 的成績進佔第三位，不同電訊商在網絡穩定性上各有千秋。絕大部份用家於日常使用中，均能持續享受到符合甚至超越標準的下載及上載速度，即使在網絡繁忙時段亦能保持連線暢順，極大程度減少了斷線或緩衝的情況。

針對對網絡反應要求極高的電競領域，報告亦測試低延遲及抖動表現來評定「遊戲得分」。數據顯示前三名競爭相當緊湊，網上行以 90.9 分稍為領先，香港寬頻以 88.09 分緊追其後，HGC 亦以 87.53 分獲得第三名。從技術層面展示了各大網絡供應商在應對實時對戰遊戲時，均具備處理高規格數據傳輸的能力。

最佳穩定性評分

最佳線上遊戲體驗評分

在最佳申流影片體驗評分方面，不相伯仲。

用家口碑印證服務質素

各項亮麗的硬體測試數據，最終轉化為用戶對品牌的真實信賴。在報告中的消費者情感調查部分結果顯示，網上行獲得 4.04 分，香港寬頻及 HGC 分別以 3.79 分及 3.71 分位列其後。綜合 Ookla 2025 年上半年在速度、穩定性及遊戲體驗的多項實測數據分析，可見各大電訊商表現均達國際水平。當中網上行在多個關鍵指標及用家評價中均錄得相當不錯的表現，在 OFCA 官方測速服務告一段落之際，這份權威報告亦可以提供了清晰且具數據支持的市場參考。

整體5星評分

來源：Ookla