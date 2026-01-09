ChatGPT加入健康功能！可結合Apple健康App　打造專屬醫療意見

OpenAI 「ChatGPT 健康」（ChatGPT Health）這專為健康而設的全新功能近日正式公佈，用家可在高度私隱保護下，安全整合個人健康數據，並結合 AI 分析，協助理解各種醫學檢查報告、看診的事前準備等等，甚至制訂專屬的飲食與運動建議。



ChatGPT 健康統一健康數據

根據 OpenAI 官網說明，「ChatGPT 健康」並非單純在原有聊天介面加一個功能，而是建立一個完全獨立的健康空間。所有健康相關對話、已連結的應用程式資料，以及系統所建立的健康記憶，都只會存在於這個空間之中，與一般聊天內容清楚分隔。

OpenAI 在公告中特別指出，健康屬高度敏感資料，因此「ChatGPT 健康」加入了比一般對話更嚴格的多層防護措施，包括專用加密與資料隔離機制，而且所有健康對話不會用作訓練基礎模型。用家亦可隨時在設定中檢視、修改或刪除健康記憶，確保資料掌控權仍然掌握在自己手中。

支援Apple健康App

「ChatGPT 健康」其中一個最受關注的功能，是可安全連結多個健康與管理應用程式，當中包括 Apple 健康。透過 iPhone，用家可授權 ChatGPT 讀取 Apple健康內的數據，例如活動量、步數、睡眠模式、運動紀錄等，並在對話中作出整合分析。

除了 Apple健康，OpenAI 官方亦列明支援多個第三方平台，包括 Function（血液檢測解析）、MyFitnessPal（營養與飲食記錄）、Weight Watchers、Peloton 及 AllTrails 等。所有應用程式在接入前，均需通過 OpenAI 額外的私隱與安全審查，並且必須在用家明確同意下才能存取資料。

AI成最多人查詢的「醫生」

OpenAI 在公告中披露，根據對匿名對話的整體分析，目前全球每週有超過 2.3 億人次在 ChatGPT 上詢問健康與身心福祉相關問題。這意味著健康早已是 ChatGPT 中，用家最常問的問題之一，而「ChatGPT 健康」正是在這個基礎上誕生。

OpenAI 表示，過去不少用家已自行上傳驗血報告、藥單或運動紀錄，嘗試讓 ChatGPT 協助解讀，但這些資料原本混雜於一般對話之中，私隱與準確性始終存在疑慮。新功能的出現，正是為了讓這類需求有一個更安全、也更合適的落腳點。

與全球醫生合作開發 並非「取代醫生」

對於 AI 涉足醫療領域的最大爭議，OpenAI 在設計「ChatGPT 健康」時亦作出清晰定位。官方強調，這項功能的宗旨是輔助醫療照護，而非取代醫療專業，不會用於診斷或治療。

根據 OpenAI 公開資料，過去兩年團隊與來自 60 個國家、超過 260 位執業醫生合作，涵蓋多個專科領域，並就健康相關回應提供超過 60 萬次專業回饋。這些意見被用於訓練與評估支援「ChatGPT 健康」的模型，並透過名為 HealthBench 的評測框架進行驗證。

HealthBench 是由醫生撰寫評分準則，按臨床實務角度評估回應是否清晰、安全、是否適當建議用家尋求進一步醫療協助。這一點亦在 OpenAI 官方技術文件中有詳細說明。

香港用家可以點用？

值得留意的是，目前部分功能仍有地區限制。OpenAI 指出，電子健康紀錄（EHR）的整合暫時只在美國提供，而 Apple健康的連結則需要使用 iOS 裝置。功能將先以邀請制形式開放，讓一小部分早期用家試用，並於數週內逐步擴展。

對香港用家而言，使用ChatGPT仍要透過VPN，同時「ChatGPT 健康」功能目前分階段開放，用家也可以在 OpenAI 官網，申請加入等候名單。

資料來源：OpenAI