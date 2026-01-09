CES 2026｜Solo JetBike電動飛車亮相　無牌可以飛？售價規格曝光

LEO Flight公司在CES 2026展覽會上，正式發佈其首款量產型飛行器Solo JetBike，宣稱這是全球首款電動空中飛車。該機型定位為單人駕駛的電動高速飛行裝置，旨在為個人出行提供一種全新的空中解決方案。



產品定價為99,900美元，約港幣77.8萬元，即日起開放小批量預訂，有意買家需支付999美元作為訂金。由於市場反應熱烈，目前2026年及2027年的全部生產排期均已額滿，首批交付預計將於2026年第四季展開。

Solo JetBike源自LEO Flight早期研發的Solo概念機，延續了其固定翼超輕型飛行器的基本理念，並依據美國聯邦航空管理局（FAA）的相關規格進行設計與認證。因此，在美國境內使用該設備無需持有飛行牌照，一般用家亦可在私人住宅車房內完成充電，提升使用便利性。

儘管操作門檻較低，公司仍建議用家在實際飛行前接受專業培訓，或透過《微軟模擬飛行》（Microsoft Flight Simulator ）等飛行模擬軟件累積操作經驗，以應對可能遇到的複雜飛行環境，確保安全。

該飛行器基於LX1-R技術驗證平台所累積的技術成果，採用陣列式電動噴射推進系統，實現全電動、無螺旋槳運行，是一種高度整合的輕巧型個人航空載具。

在標準飛行條件下，當飛行速度達到每小時60英里（約96.6公里）時，單次充電可持續飛行約15分鐘，最大航程約為15英里（約24.1公里）。出於安全與合規考量，飛行器的電子控制系統將最大飛行高度鎖定在離地15英尺（約4.6米）。

得益於創新的推進結構，JetBike透過48個微型電動噴射引擎協同工作，實現升力生成與飛行穩定控制，整體運行噪音水平維持在80分貝左右，兼顧性能與環境友善。

LEO Flight聯合創辦人兼設計總監卡洛斯·薩拉夫（Carlos Salaff） 曾任職於Mazda，擁有豐富的工業設計經驗。他在介紹產品時表示：「JetBike讓個人飛行不再只是想像，而是真正可實現的生活方式。它充滿熱情又易於掌握，能夠自然融入日常場景。我們透過人性化的設計語言與嚴謹的工程結合，打造出兼具安全性與動感表現的飛行體驗，使人更貼近飛行本身帶來的純粹情感與樂趣。」

