電暖器4個錯誤使用方式　誤用增加火災風險！用來乾衣很危險

電暖爐/暖風機使用禁忌｜每逢氣溫驟降，不少家庭都會把電暖器搬出來，放在客廳、房間或書枱下。電暖器看似安全又方便，但其實是冬季家居火災的高風險源頭之一，不少事故正正源於日常被忽略的錯誤使用方式。



根據日本總務省消防廳於《住宅火災原因分析》中公布的數據，冬季與取暖設備相關的火災個案中，電暖器佔比長期位居前列；而香港消防處在歷年《消防安全回顧》中亦多次提醒，電熱裝置引起的家居火警，往往與不當擺放及長時間使用有關。以下幾種常見情況，正是最容易被低估、卻最危險的用法。

睡覺時開着電暖器 風險比你想像更高

寒流來襲的夜晚，開着電暖器入睡，看似可以一覺到天光，實際上卻暗藏極大風險。當人在熟睡狀態下，對熱力、焦味及初期煙霧的反應會大幅下降。一旦被鋪、窗簾或衣物在無意間移近電暖器，即使只是輕微接觸，也可能在長時間受熱後引發悶燒。

日本消防廳曾公開多宗事故案例，顯示火災往往在深夜發生，當事人熟睡期間被鋪滑落覆蓋電暖器表面，最終引致火警。即使部分電暖器設有定時關機或過熱保護裝置，官方仍明確指出，任何電暖器都不建議在無人看管或睡眠期間使用。這一點亦與香港消防處的家居安全建議一致，強調取暖設備應在清醒狀態下使用。

用電暖器乾衣 其實是高危行為

冬天濕冷，衣服難乾，不少人都試過把濕衣物掛在電暖器前，甚至直接披在機身上加快乾燥。這種做法屬於極高風險。電暖器並非為乾衣而設，其表面溫度在長時間運作下可達足以令纖維碳化的水平。

日本消費者廳在安全通告中指出，棉質、混紡或含化纖衣物在受熱不均時，可能先出現焦化而非即時起火，使用者往往未能即時察覺，待煙霧冒出時已難以控制。簡而言之，電暖器並不是乾衣機的替代品，任何將衣物置於其出風口或發熱面前的行為，都是在把火災風險推高。

忽略清潔積塵 火源可能就在你腳邊

電暖器多數放在地面或牆邊，日積月累之下，背面、底部及散熱孔極易積聚灰塵與毛絮。這些看似不起眼的塵埃，在高溫環境下其實極易焦化甚至燃燒。電熱設備若長期未清潔，灰塵會成為隱形燃料，一旦遇上過熱或火花，後果可大可小。這類火警的可怕之處，在於它並非即時猛烈燃燒，而是慢慢升溫，等用戶發現時已可能波及附近傢俬或地毯。

狹窄空間使用 風險比開放空間更集中

不少人會把電暖器放在洗手間、浴室門口或狹小的更衣位置，希望在短時間內提升溫度。然而，不建議在狹窄空間使用電暖器。原因在於，可燃物與熱源距離過近，加上通風不足，會令熱力快速累積。日本消防廳指出，在狹小空間中，一旦電暖器被踢倒或傾側，接觸地墊、紙品或塑膠用品的機會大增，起火速度亦會更快。

資料來源：saita