央視名主播點評AI熱潮：代價恐成人類噩夢　馬斯克也給出相同預言

近日，央視主持白岩松在一個節目中點評了「AI影響就業」的話題，並指出：社會需要盡快形成規管機制，高科技應讓人類受惠而非受害。



在節目中，白岩松直言：

如果人工智能的發展讓很多人都失去工作，我們要高科技來做甚麼？

他表示AI現在已經能夠取代Call Center的工作，未來還將勝任軟件工程師這類複雜的工作，具備取代非常多工作崗位的能力。

隨後，他進一步談到，AI帶來的當然會是效率的提升，但也可能對勞工市場造成重大影響。

對此，他建議：「我們必須在就業和勞工保障方面做好預警和準備，它應當去負責人類做不到的工作和不願做的工作，以及急需高科技協助的工作，比如安老、陪護等等。」

在白岩松看來，這一切不會自然發生，如何面對它，社會需要盡快達成共識並形成規管機制，拖延的時間越長，付出的代價就會越大。

白岩松坦言：「我們必須實現所有科技進步的終極意義，應當是讓人們的生活更有尊嚴、更自由、更美好。高科技應該是讓人類受惠，而不是受害。」

無獨有偶，近日馬斯克（Elon Musk）在一個節目中也預言，「AI和機械人是『超音速海嘯』（Supersonic Tsunami），我們已經身處『技術奇點』（Singularity）之中。」

他認為：「我們將在2026年實現AGI（通用人工智能）。」在他看來，到了2030年，AI的總智能將「超過全人類智能的總和」。

對此，他還闡述稱：「這不是簡單的稅收和再分配，而是價格將跌至物料加電力的成本。人們『想要甚麼就能有甚麼』，我們將迎來一個遠超想像的豐盛時代。」

但他也警告，未來3到7年的過渡期將非常「顛簸」（Bumpy），社會動盪與極度繁榮將同步發生。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】