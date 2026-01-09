iPhone Air打機表現評測　5.64mm代價是發熱明顯？A19真優勢在這

當Apple於2025年推出iPhone Air時，這款以5.64mm機身厚度、165g重量重新定義「輕薄旗艦」的裝置，便引發了業界對性能與形態平衡的深度探討。尤其是當用家得知，iPhone Air配備的A19 Pro晶片在GPU部分是縮水版時。



大家對於iPhone Air的遊戲性能表現更加擔憂，今天我們就來實測一下。

iPhone Air

「黃金的時刻」視覺與性能雙重考驗

《崩壞：星穹鐵道》的「黃金的時刻」場景，以其複雜的燈光渲染、動態粒子效果與高密度建模，成為流動裝置性能測試的指標。在遊戲實測中，我們進行了經典的《崩壞：星穹鐵道》「黃金的時刻」跑圖實測，測試時間為15分鐘，畫質設定為「非常高」+60幀，實測平均幀率均為52.9幀。從幀率圖可見，iPhone Air受限於散熱，遊戲過程中確實存在可感知的卡頓跌幀問題。

我們亦對發熱情況進行了測試，在15分鐘遊戲過後，iPhone Air的發熱主要集中在機身上半部分，體感上還是相當明顯的。

未來展望：輕薄與性能的融合之路

iPhone Air的實測表現，揭示了流動裝置性能釋放的新方向：透過硬件能效優化與軟件深度調校，輕薄機型完全可以在不犧牲核心體驗的前提下，實現性能與形態的平衡。隨著第二代3nm製程晶片的普及與散熱材料的突破，未來輕薄旗艦有望在「黃金的時刻」場景中實現60幀滿幀運行。

更值得期待的是AI技術的應用。Apple已在其A系列晶片中整合神經網絡引擎，目前iPhone Air已經支援在《崩壞：星穹鐵道》中開啟MetalFX AI超解像度技術。在維持畫質的同時降低硬件負載。例如，在「黃金的時刻」場景中，AI可實時識別畫面中的靜態元素（如建築、地形）與動態元素（如角色、特效），對前者採用低解像度渲染，對後者保持高精度輸出，從而在整體解像度不變的情況下提升性能表現。

