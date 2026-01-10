2026 BMW 1系登場｜第4代入門豪華掀背車 科技操控全面進化32萬起

2026 BMW 1系 香港登場｜在豪華小型掀背車的市場中，BMW 1 系一直以其獨特的運動基因與駕駛樂趣佔有重要席位。首代車型面世以來，全球累積超過 300 萬輛的驚人銷量，成為無數年輕車迷踏入 BMW 家族的首選 。來到 2026年香港引入全新第四代 BMW 1 系，並在沙田舉行首展。



BMW 1系 經典鯊魚鼻與現代線條的融合

第四代 BMW 1 系在視覺上給人的第一印象，是其顯著增強的運動力。新車由 BMW 位於德國萊比錫（Leipzig）的工廠生產，設計團隊在保留小型掀背車經典比例的基礎上，進行了精細的尺寸調整 。新車車長增加了 42mm 達到 4,361mm，車高亦微增 25mm 至 1,459mm，而軸距則維持在 2,670mm，這樣的改動令車身線條更為修長流暢，視覺重心更貼近地面。

車頭設計是今代的一大亮點，設計師刻意壓低了車頭高度，營造出更扁平、更具侵略性的「鯊魚鼻」造型 。標誌性的雙腎形鬼面罩經過重新演繹，內部採用了縱橫交錯的紋理設計，配合兩側全新設計的主動式 LED 頭燈，當中的垂直式日間行車燈兼具轉向指示燈功能，令車頭眼神顯得格外銳利且充滿科技感。

車側線條同樣精彩，上揚的腰線配合向後收窄的扁平窗框，營造出蓄勢待發的動感。細心觀察，會發現 C 柱著名的 Hofmeister kink 倒勾曲線位置，巧妙地加入了一個浮雕式的「1」字元素，這是新世代 1 系獨有的身份象徵。車尾部分則透過加長式車頂擾流板及兩側的空氣導流器，大幅強化了空氣動力學表現；尾燈組採用了扁平延伸設計，與車頭燈的垂直元素互相呼應，加上隱藏式排氣喉設計，令整體尾部造型更顯簡潔有力。

座艙革新Veganza 純素皮革與 OS 9 系統

進入車廂，最吸睛的莫過於由 10.25 吋數碼儀錶板及 10.7 吋觸控螢幕組成的 BMW 一體式曲面螢幕。這套系統搭載了最新的 BMW Operating System 9，介面操作更直觀，並大幅減少了實體按鈕的數量，連冷氣控制也整合至觸控介面中，令中控台變得前所未有的簡潔俐落。

在物料應用上，新車標準配備採用 Veganza 純素皮革，這種物料不僅觸感細膩仿如真皮，更具備穿孔設計以提升透氣度，配合黑、摩卡或象牙白等對比色縫線，營造出既時尚又高級的車廂氛圍。空間機能性方面，後排座椅支援摺疊功能，能將行李箱空間由標準的 380 公升大幅擴充至 1,200 公升，滿足年輕家庭或戶外活動的裝載需求 。此外，全景式玻璃天窗的加入，其長 83.5cm、寬 84.5cm 的大面積設計，為車廂帶來了極佳的開揚感 。

專屬 M Sport Edition 注入賽道靈魂

在外觀上，M Sport 版本換裝了專屬的空力套件，前保險桿擁有特大的進氣口設計，車側配有 M 專屬側裙，後保險桿更加入了 3D 擾流擴散器造型，令整車的戰鬥格調瞬間提升 。輪圈方面，亦由標準版的 17 吋升級至 18 吋 M 輕合金輪圈，採用 Y 型輻條設計，不僅視覺效果更飽滿，亦有助提升操控極限。內裝方面，M Sport Edition 換上了三輻式設計的 M 專屬真皮平底軚盤，並配備換檔撥片，時刻挑逗駕駛者的攻彎慾望；配合 M 炭黑色車頂篷，置身其中便能感受到濃厚的熱血氣息。

動力與底盤升級操控樂趣

動力系統方面，全新 BMW 116 搭載了新一代 BMW TwinPower Turbo 1.5 公升直列三汽缸汽油引擎 。這具引擎在效能與排放之間取得了優異平衡，配合七速 Steptronic 雙離合器波箱，能輸出 122hp 最大馬力及 230Nm 的峰值扭力。雖然 0 至 100 km/h 加速時間為 9.8 秒，但在香港的道路環境下已相當夠用，且受惠於雙離合器波箱的敏捷反應，起步與中段加速依然輕快順暢 。

值得一提的是，BMW 116 M Sport Edition 更進一步標配了 Adaptive M 自適應懸掛系統。這套系統能根據路況實時調節避震阻尼，在處理細微顛簸時保持舒適，而在高速過彎時則提供堅韌的支撐力，真正做到了舒適與操控兼得 。

作為新世代豪華車，全方位的安全防護不可或缺。全新 1 系標配了 BMW Driving Assistant 駕駛輔助系統，包含防撞輔助、車道偏離警示、盲點偵測及開門警示等功能 。同時，Parking Assistant 泊車輔助系統亦列為標準配備，包含自動泊車及 50 米倒車輔助功能，讓駕駛者在狹窄的城市環境中也能從容泊車 。

新一代車型不但在外觀上修飾得更具跑格，保留純粹駕馭樂趣的同時，重新定義豪華揭背車的科技標準。抵港型號包括 BMW 116 以及更具競技氣息的 BMW 116 M Sport Edition，新車首發價由港幣 $319,000 起。全新 BMW 1 系將於沙田新城市廣場車展首次矚目亮相，由1月10日至11日，有興趣的車迷不要錯過。