華強北驚現巨大化iPhone 17 Pro Max！10.1吋OLED螢幕　變平板用

華強北總能比市場更快一步，為用家帶來無限的驚喜。最近在多個抖音上流傳的一段影片，華強北出現一部外型神似 iPhone 17 Pro Max，但尺寸足足放大到 10.1 吋的「平板」，瞬間引發網民熱議，甚至被戲稱為「超巨大版 17 Pro Max」。



根據抖音、小紅書實拍影片顯示，這款產品第一眼確實會讓人產生錯覺。背面相機模組的排列方式、鏡頭凸起的造型，甚至整體線條比例，都明顯參考了 iPhone 17 Pro 系列的設計。如果只是從遠處看，真的很容易誤以為是一部被放大數倍的 iPhone。不過當鏡頭一轉到正面，其實是一部標準 Android 平板，只是外殼刻意向 iPhone 17 Pro Max 「致敬」。

巨大化 iPhone 17 Pro Max

根據小紅書帳號「深圳數碼快報」與抖音帳號「華強北阿豪實測」公開的影片畫面可見，這部平板在背部設計上採用了三鏡頭排列的裝飾模組，鏡頭旁邊甚至刻意模擬了金屬邊框與霧面背板質感。當然，懂行的人一看就知道，鏡頭實際規格與真正 iPhone 完全不是同一層級。不過華強北產品向來重視的是視覺衝擊力，而不是硬件性能。

10.1 吋 OLED螢幕

從實際使用角度來看，10.1 吋的尺寸其實頗為討好。它介乎手機與傳統平板之間，比 12 吋以上的大平板輕巧，又比手機有更好的觀看體驗。多位拍片測試者都提到，小朋友拿來看動畫、長輩用來看影片或視頻通話，都不會覺得笨重。這款平板配備 10.1 吋 OLED 顯示屏，解像度與亮度並未達到 Apple iPad 級別，但在實拍畫面中，色彩飽和度和對比度確實比一般入門 LCD 平板好。

能插 SIM 卡兼可通話

其中一個最特別的地方，是它支援插 SIM 卡，不僅能流動上網，甚至可以直接撥打電話。這點在華強北產品中並不罕見，但配合 10.1 吋大屏幕，效果卻變得相當搞笑。

規格不追求旗艦，但足夠日常使用

硬體方面，商家標示為 6GB RAM 加 128GB 儲存空間，配合中階處理器。從實測影片來看，日常操作流暢度尚可，播放影片、滑社交媒體、玩簡單遊戲都不成問題，但大型 3D 遊戲表現就不算理想。相機方面為後置 1300 萬像素、前置 500 萬像素，屬於實用型配置。

+ 2

電池與續航

電池容量為 5000mAh，支援 18W 快充。按多段實測影片顯示，連續播放影片可達 6 至 7 小時以上，一般混合使用接近一日。這與同價位 Android 平板的表現相若。

配件一次齊配 華強北式「豪華套餐」

根據商家介紹，這款平板會隨機附送皮套、鍵盤、滑鼠、支架、充電器、充電線、螢幕貼，部分商戶甚至再送記憶卡。目前華強北報價為 798 人民幣（約 $880），以 OLED 平板、可插卡、加全套配件來說，確實相當具吸引力。