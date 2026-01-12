講到真無線藍牙耳機，除了Apple的AirPods 幾乎是「一機當千」殺盡全行外， Sony 索尼的1000X系列也有相當多支持者；隨著 CES 2026 電子消費展舉行，更多關於 Sony 下一代旗艦真無線降噪耳機 WF-1000XM6 也在網上流出。綜合近日外國科技網站 Dealabs 爆料，這款備受矚目的新品極有可能在 2 月份正式與大家見面。以下為大家整理最新的上市日期、價格預測及規格傳聞。



Sony WF-1000XM6 發售日期鎖定二月中旬

根據著名爆料人 billbil-kun 的消息指出，Sony 預計將於 2026 年 2 月 12 日 開放 WF-1000XM6 的全球預購，並於 2 月 23 日 正式發貨及上市。若消息屬實，這打破了 Sony 以往多在夏季發布耳機的慣例，顯示官方可能希望盡早搶佔年初的消費市場。

香港定價預測｜與上代相約

其實，上一代 Sony WF-1000XM5 耳機已是 2023年8月之舊機，相隔近2年多，新一代會否大幅加價？如根據網上流言，XM6於歐洲地區可能由 319.99 歐元下調至 299.99 歐元，預計香港行貨定價將維持在港幣 2,500左右，換言之是沒加也沒減。

規格升級：AI 加持與佩戴感改良

在硬件規格上，外界推測 WF-1000XM6 將搭載全新的 QN3e 處理器 或 MediaTek 晶片，並首次引入 AI 驅動的 DSEE Ultimate 音質提升技術，能實時修復壓縮音源，大幅提升串流音樂的聽感，且可加強360度頭部追蹤的效果。此外會使用藍牙6.0制式，並支援snapdragon sound1 (LC3)無損制式。

此外，針對上代用戶反映外殼過於光滑的問題，新一代預計會改用摩擦力更佳的材質，務求在佩戴穩固度與舒適性上取得平衡。

配色方面，Sony WF-1000XM6一如以往系列傳統，只推出黑色與白色兩款經典配色。

雖然 Sony 官方尚未確認上述資訊，但隨著發售日期的臨近，相關傳聞的可信度甚高。對於正考慮升級耳機的用家，不妨多觀望數週，待二月官方正式發布後再作決定。

