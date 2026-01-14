早上明明把手機充到100%，外出半日後卻發現電量跌得異常快，即使沒有長時間打機、追劇或拍片，電量仍然像被偷走一樣持續下降。這種情況其實並不罕見，而真正的元兇，往往不是你正在用的 App，而是那些你以為已經關掉、實際上仍在背景默默運作的 App。



電信與網路公司 Elevate 近期整理了一份研究報告，分析多款熱門 App 在使用時與背景運作時對電池造成的實際負擔。研究以每月使用時間、背景活動時數，以及換算為整顆電池的耗電百分比作為依據，揭示很多 App 即使沒有打開畫面，仍在進行資料同步、內容更新、定位服務或維持網絡連線，導致電量在不知不覺中流失。

Netflix 不只追劇食電，背景運作才是真正「隱形殺手」

在 Elevate 的榜單中，Netflix 高踞最耗電 App 的第一位。研究指出，Netflix 使用者平均每月觀看時間約為 60 小時，而整體耗電量換算下來，相當於完整電池的 1500%。換言之，若以一顆 100% 電池計算，用戶一個月內實際為 Netflix 消耗的總電量，相當於為手機充電 15 次以上。

更令人意外的是，即使使用者沒有開啟 Netflix 播放影片，該 App 仍平均每月有約 13 小時處於背景運作狀態。這些背景活動主要來自內容推薦更新、帳戶同步、快取資料管理及通知維持。

TikTok 與 YouTube 同樣食電

排名第二的是 TikTok。根據 Elevate 的數據，TikTok 平均每月使用時間約 33 小時，總耗電量約為 825%。此外，它每月仍有約 10 小時在背景處理影片緩存、推薦演算法更新及帳戶資料同步。由於 TikTok 本身是高影像、高刷新率的應用程式，對 CPU、GPU 與網絡的需求極高，因此即使使用時間不及 Netflix，耗電效率卻同樣驚人。

YouTube 排名第三，每月耗電約 540%，每小時使用大約消耗 20% 電量。這個數字也與 Google 官方過往在 Android 開發者文件中提到的多媒體串流功耗模型相符。YouTube 在背景亦有約 6 至 7 小時的活動，包括下載建議影片縮圖、更新觀看紀錄與通知同步，令不少用戶即使沒有開啟 App，也持續消耗電量。

+ 6

社交媒體耗電情況不能忽略

Threads 在 Elevate 排名中每月耗電約 460%，背景運作接近 7 小時；Snapchat 則約 320%，其中將近一半電量來自背景活動。Instagram 與 Facebook 同樣榜上有名。Instagram 每月耗電約 300%，背景活動約 4.5 小時；Facebook 約 270%，背景額外消耗約 6 小時。

CapCut、ChatGPT運作時用電嚴重

影音剪輯 App CapCut 在 Elevate 的榜單中屬於「瞬間耗電型」。研究指出，每小時使用約消耗 30% 電量，雖然背景耗電比例不高，但由於不少用戶一次剪片就會使用數十分鐘甚至數小時，累積下來每月耗電約 300%。

ChatGPT 亦出現在名單中。根據 Elevate 的統計，每小時使用約消耗 20% 電量，每月整體耗電約 200%。由於 ChatGPT 涉及即時網絡連線、文字處理與 AI 模型回應請求，對網絡與處理器皆有一定負擔。

聽歌App最食電：Spotify

Spotify 的特點在於單次耗電量不高，但背景時間極長。Elevate 指出，其每小時使用約耗電 5%，背景運作時間每月高達 13.5 小時，主要來自播放清單同步、推薦演算法更新及裝置間資料一致性維護。長期累積下來，Spotify 成為不少人手機續航壓力的重要來源之一。

與其帶多個尿袋，不如先斬斷耗電源頭

改善手機續航，從來不只是買大電量行動電源那麼簡單。真正有效的方法，是從系統層面重新檢視 App 的背景權限與耗電模式。Apple 與 Google 都在官方用戶指引中建議，應定期查看電池使用情況報告，了解哪些 App 在背景中佔用最多資源，並適度限制其背景更新與通知權限。