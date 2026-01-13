Apple聯手Google！每年10億換Gemini　新Siri到底有幾聰明？

據最新報導，蘋果將與Google合作，為今年晚些時候推出的產品功能（如Siri）提供人工智能支援。



Google將透過Gemini模型和雲端技術，為蘋果未來的基礎模型提供動力。

蘋果在聲明中表示：

經過仔細評估，我們認為Google的技術為蘋果基礎模型提供了最強大的基礎，我們對它將為用戶帶來的創新體驗感到興奮。

據悉，蘋果擬每年支付Google約10億美元，獲取客製化Gemini模型使用權，核心版本為1.2萬億參數的Gemini 2.5 Pro。

該模型將負責Siri的資訊摘要、任務規劃、複雜多步指令執行等核心功能，相比當前Siri使用的1500億參數雲端模型，處理能力、上文下理理解深度實現級數躍升，支援多模態互動與128K token超長文本處理。

升級後的Siri預計於2026年春季隨iOS 26.4系統推送，後續還將在2026年6月WWDC大會預覽的iOS 27、macOS 27等系統中進一步整合。

蘋果此前測試了Google Gemini、OpenAI ChatGPT、Anthropic Claude三大主流模型，最終選擇Google的核心原因包括：財務成本更優、雙方長期合作基礎、Gemini 2.5 Pro當前在大型語言模型排行榜中表現領先。

Gemini採用混合專家架構，雖總參數超萬億，但每次查詢僅激活部分參數，在保證高性能的同時降低運算成本與能耗，適配iPhone、Mac等多設備場景。

Google將為蘋果開發的AI模型將運行在蘋果私有雲端運算伺服器上，Google無法獲取Apple用家數據，消除用戶對數據洩露的擔憂。

另外，蘋果當前架構採用混合模式，Google Gemini負責複雜雲端任務（如網頁搜尋摘要、多應用程式跨端任務調度），蘋果自家研發模型繼續處理設備端個人數據（如健康資訊、本地檔案互動），形成「雲端+本地」分層協作，既提升Siri智能度，又保留核心數據控制權。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】