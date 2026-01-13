Redmi Note 15 Pro+ 系列即將在本週內舉行網上發佈會，與此同時，OPPO Reno15 F 也是 2026年 1月發佈的另一款觸目入門手機新作。究竟，哪一部更適合預算有限的香港用家？各自又有甚麼特別？網民應該選那一部？



踏入2026年，入門手機戰況白熱化，Redmi Note 15 Pro+ 與 OPPO Reno15 F 作為兩大熱門選擇，到底哪一部更適合您？本文並非單單以硬件數據作比較，而是針對自各不同定位，分析各自特點，以及適合哪類用家，希望幫到你作出選擇。

Redmi Note 15 Pro+ vs OPPO Reno15 F｜2026年最新平價手機應誰更抵買

顯示與效能：打機睇片那部更流暢？

對於喜歡手遊或長時間睇片的用家，Redmi Note 15 Pro+ 表現較為優勝。它配備了 120Hz AMOLED 螢幕，並搭載升級版 Snapdragon 6 Gen 3 (或同級 Dimensity) 處理器，在運行《原神》等大型遊戲時，幀率穩定性略勝一籌。 相比之下，OPPO Reno15 F 採用 Snapdragon 6 Gen 1 處理器，效能屬於中規中矩，但勝在功耗控制極佳，配合其色彩準確的螢幕，日常瀏覽社交媒體極為順暢。

左：Redmi Note 15 Pro+ 配備了6.77" 120Hz AMOLED 螢幕／右：OPPO Reno15 F 使用6.57" FHD+ 120Hz OLED 螢幕

攝影鏡頭取向不同：影風景定係自拍重要？

Redmi Note 15 Pro+： 搭載 1.08億像素主鏡頭，解析力極高，適合喜歡拍攝風景或需要後期裁切照片的用家，細節保留豐富。

Redmi Note 15 Pro+ 搭載 1.08億像素主鏡頭，解析力極高

OPPO Reno15 F： 則是「人像專家」。雖然主鏡頭為 5000萬像素，但它擁有 5000萬像素前置鏡頭 及 OPPO 獨家的 AI 人像演算法，自拍膚色自然通透，更支援 AI 消除功能，是喜愛打卡女生的首選。

OPPO Reno15 F 擁有 5000萬像素前置鏡頭 及 OPPO 獨家的 AI 人像演算法

續航與耐用度：充電速度與防水誰更強？

Reno15 F 支援 80W SuperVOOC 超級閃充，並驚喜地加入了 IP69 級別防塵防水，耐用度直逼旗艦機。而 Redmi Note 15 Pro+ 雖然擁有 5500mAh 大電池，續航力持久，但 45W 的充電速度相對較慢，且防水等級僅為 IP54/IP64，在防護性上稍遜一籌。

定價：Note 15 具多個型號｜Reno 15 F 港行不設低配版

Redmi Note 15 本身按不同硬件級別，有一般版、Pro版 及 Pro+，當中Pro+版預計香港定價約$2,899起。

Oppo 將為香港引入頂配機型 OPPO Reno 15 Pro Max 5G，而入門機 Reno 15 F 5G 則預計僅提供 12+512 配置，預售預計與國行 3,999 人民幣相約，折合約 $4,450 港元

總結：2026年入門手機該如何選擇？

如果你追求極致的硬件規格、1億像素鏡頭、更大的記憶體和長續航力，Redmi Note 15 Pro+ 可能是更好的選擇。

若你更看重輕薄的外觀設計、優秀的自拍效果及快速充電體驗，OPPO Reno15 F 則更值得考慮。