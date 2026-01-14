AI眼鏡變出貓神器？｜AI 基本上已經和日常生活密不可分，越來越多的工作都可以用 AI 輕鬆解決，但AI功能也可能遭人惡用，近日科大的教授就實測使用 AI 眼鏡考試，靠人工智能協助，短短半小時就能交卷，成績更高達92.5分！結果令一眾乖乖溫習的學生啞口無言！



AI生成圖像

科大研究團隊實試AI出貓

根據新浪科技報道，科大研究團隊測試市面上已成熟的 AI 眼鏡結合大型語言模型後，是否已具備完整「讀題—理解—解題—輸出答案」的能力。

考試科目選擇《電腦網路原理》，其實別具用心。這門課程不僅涉及大量專業術語與概念，更包含嚴謹的邏輯推導、模型、設計、網絡層與應用層分析等內容，本身就是不少科大學生口中的「地獄級課程」。

研究團隊希望透過高難度學科，測試 AI 是否真的能理解，而不是只靠關鍵字拼湊答案。

從 12 款產品中選出最能作弊的一副

在AI眼鏡選擇方面，研究團隊並沒有隨意挑選，而是對市面 12 款主流智能眼鏡進行系統評估，包括 Meta Ray-Ban、Frame、Rokid、小米等品牌。

團隊發現，真正同時具備高畫質鏡頭與內建顯示模組的產品其實非常有限。Meta Ray-Ban 雖然有相機，但顯示與開發權限受限；Frame 則在試卷拍攝清晰度方面存在不足。最終，他們選擇了樂奇（Rokid）AI 眼鏡，原因是其 SDK 開放度高，影像處理與畫面顯示控制彈性最大，能滿足實驗需求。

用 ChatGPT-5.2 速度與推理能力是關鍵

至於 AI 眼鏡背後的運算核心，團隊則選用了 OpenAI 最新的 ChatGPT-5.2 模型。這一點在多篇實驗技術解說文章中都有提及。

研究團隊指出，ChatGPT-5.2 在回應速度、跨領域理解能力以及長文本邏輯推理方面，明顯優於前代模型，特別適合用於需要即時回饋的考試場景。從 OpenAI 公開的技術說明文件來看，GPT-5.2 在圖像理解與結構化問題解答上的穩定度，也有顯著提升。

流程超easy：戴上眼鏡看考卷、AI自動輸出答案

整個作弊流程其實非常簡單。學生低頭看試卷時，AI 眼鏡透過內建鏡頭拍攝題目，再經由「眼鏡 → 手機 → 雲端」將圖片傳送至 ChatGPT-5.2 進行推理。生成的答案再沿相反方向回傳，在眼鏡的小型顯示器上呈現。

學生照抄就得、打敗95%考生

根據公開的數據，AI 在選擇題與單頁短答題中幾乎取得滿分。即使在跨頁題目、需要整合上下文邏輯的 SAQ 題型中，也能保持高度一致的推理能力。雖然在少數數值計算步驟上出現微小誤差，但整體結構完整，推導合理。最後，光用 AI 眼鏡應考，只用了 30 分鐘就考完，而且達到 92.5 的高分，成績力壓 95% 的考生。

AI 眼鏡仍然未成熟

研究亦揭示了目前商業 AI 眼鏡的硬傷。最明顯的是電量問題。根據實測，在 Wi-Fi 長時間傳輸高解析影像的情況下，眼鏡在 30 分鐘內電量從 100% 下降至約 58%。。另一個限制是鏡頭畫質。只要題目反光、拍攝角度偏差或文字模糊，模型即使再聰明，也只能在不完整資訊下推理，準確度會明顯下降。

資料來源：新浪科技