獨居必備App「死了麼」改名　嫌舊名不吉利？創辦人親解背後含意

昨晚（1月13日），死了麼APP宣佈，將在發布的新版本中正式改名為「Demumu」。



團隊還強調，目前服務在海外已經實現了爆發式增長。未來Demumu將繼續秉持安全守護的初心，把源自中國的守護方案帶向世界，服務全球更多獨居群體。

+ 5

此前，有聲音質疑「死了麼」這個名字不吉利，創始人呂先生回應稱：「命名靈感源於網友的真實需求，想過會火但沒想到爆。」

而對於新名字由來，創始人郭先生表示，APP的最終名稱「Demumu」是一個經過團隊慎重討論後創造的詞彙。

他解釋，其前兩個字母「De」取自英文單詞「Death」，用以緊扣「死亡」這一核心概念，在傳播上承接了此前「死了麼」的話題熱度。

而後半部分的「mumu」則旨在營造一種親切、可愛的「Q萌」感。

死了麼APP的最終名稱為「Demumu」。（Demumu）

據創始人介紹，從開始建文件夾到整個APP上線，一共只花費了6個小時，整個過程AI編程佔了4個小時，自己編寫只佔了2個小時。

目前該APP只上線了iOS版本，售價8元，而該APP已登頂蘋果App Store工具類應用排行榜第一。

延伸閲讀：Elon Musk預測5年後傳統手機與App將消失 以AI為核心設備變這樣（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】