Cambridge Audio L/R 書桌喇叭｜Gen Z 流行跟韓星戴有線耳機，滿滿的90年代情懷，音色也比無線更佳。這風氣最近也吹到家用音響，英國音響品牌 Cambridge Audio 推出外觀極為有型大膽的「進階主動式立體聲揚聲器」 Cambridge Audio L/R 喇叭系列。它支援有線連接，同時亦內置解碼擴音，支援 WiFi 無線連接及乙太網路串流，不用駁電腦手機，獨立已經可以聽 TIDAL、Spotify；全系列3個型號，最平入門版 4千有找，外觀超型可當作家居的型格裝飾。



L/R S：小巧強勁的入門首選

L/RS 將系列精髓提煉至最親民的型號，專為書桌或小型空間打造，足足有7隻顏色選擇，當中最型當然是有如iPhone 17 Pro Max 的宇宙橙啦！它採用 100W 優化 D 類擴音（每邊 50W），提供清晰且富有表現力的音質。連接方式非常便利，除了支援藍牙 aptX HD 無線傳輸，亦具備實體的 USB 音訊介面，方便連接筆記型電腦或桌上型電腦，是近場聆聽的高品質選擇。

L/R M：靈活強大的全能之作

L/R M 將旗艦機型的工程理念融入更緊湊的箱體，適合較小空間。同樣搭載 StreamMagic 平台與 28mm Torus™ 高音單元，提供 300W 系統總功率。它具備全面的連接性，包括 HDMI ARC、藍牙、動磁唱放、USB Audio 及超低音輸出，能輕鬆適應多種設置需求。透過 StreamMagic，用戶可使用 Google Cast 或 Apple AirPlay 2 實現多房間功能。

L/R X：旗艦級磅礴音效

L/RX 是系列的旗艦型號，專為音樂與電影愛好者設計，性能足以媲美座地式喇叭 3。它採用 2.5 路聲學設計，內建 28mm Torus™ 高音單元、雙 5 寸低音單元及雙 6 寸抵消式被動輻射器 4。搭載高達 800W 的 D 類擴大功率（約 1 匹馬力），並內建 StreamMagic Gen 4 平台，支援 Wi-Fi、乙太網路及各大串流平台 5555。連接方面具備 HDMI eARC、動磁唱放及無線 WISA HTT™ 技術。

查詢：http://www.cambridgeaudio.com