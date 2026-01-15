小心支付寶YAS保障詐騙！近日有騙徒手法升級，竟能準確說出受害人的個人資料。記者日前收到自稱為「支付寶職員」的來電，表示因開設 AlipayHK 戶口時剔選了「YAS保障計劃」，指該服務已由免費試用升級為收費項目。

騙徒威脅指，如不在限期內回覆取消，系統將自動開始每月收取 $1,280 費用，合約期為三年，總額高達 HKD $46,080。記者隨後向真正的支付寶熱線核實，證實上述事件純屬詐騙！以下為大家還原事發過程。



騙徒掌握全名及身份證 催促 WhatsApp 聯絡

轉眼間，記者再收到另一個發件人名稱並非 Alipay、也沒有「#」字頭號碼的 SMS 短訊。令人心寒的是，短訊內清楚列明了記者的全名及身份證號碼，並提供一個 WhatsApp 號碼，要求在 24 小時內聯絡處理。騙徒更在電話中巧言令色，指可以先扣費，之後再要求用戶親身到辦公室退款，企圖施加壓力。

而根據Gemini AI 解釋：「支付寶 YAS 詐騙」是近期常見的「假冒客服」詐騙手法，騙徒冒充 AlipayHK（支付寶）或 YAS（一家微保險公司）發出釣魚短訊/電話，聲稱你的「百萬保障」或其他 YAS 會員服務到期需要扣費，誘騙你點擊連結、提供個人資料、下載 App 或轉帳。

「好心」提供手機專線 營造刻不容緩氣氛

記者自然不會上當，席間問到為何使用 6 字頭手機號碼聯絡，對方辯稱：「我已經打過好多次畀你，見情況不能再拖，先用手機專線聯絡你。」暗示刻不容緩，營造出對方是「好心幫你解決問題」的假象。

當記者提出質疑，認為要用戶親身上門取消服務極不合理時，對方即時扮好人：「就係唔想你走一轉，所以先好心提供手機取消方法，請你盡快照做。」

2025年起湧現大量苦主 類似手法層出不窮

記者覺得事態可疑，表示要先掛斷電話並自行聯絡官方熱線。對方聽後再三提醒必須在 24 小時內完成取消，並「好心」提供一個假的支付寶熱線。

記者隨後在 Threads 等社交平台搜尋，發現由 2025 年開始，已有大量網民公開類似的「支付寶 YAS 保障詐騙」事件，手法如出一轍，更有不少受害者留言表示曾被騙徒掌握詳細個資。（相關Threads貼文）

官方回應：職員絕不會主動要求提供資料

記者隨後自行搜尋並撥打真正的 AlipayHK 熱線（+852 2245 3201）。經真正職員核實資料後，證實該可疑電話號碼並非支付寶所屬。熱線員工更強調：支付寶員工絕對不會主動透過來電、短訊或 WhatsApp 聯絡用戶，更不會要求提供個人資料或要求私下轉帳。

防騙 4 大自保招式｜教埋畀家人、老人家

1）拒絕提供個資： 絕對不要在電話中透露身份證號碼、密碼或驗證碼，切勿點擊可疑 SMS/WhatsApp 內的網頁或通話連結。

2）切勿撥打對方提供的電話： 騙徒提供的「熱線」也是假的，接通後只會是另一名騙徒接聽。請務必自行搜尋官方聯絡電話。

3）App 內即時舉報： 根據官方指示，先於 AlipayHK 手機 App 主頁左上角點擊「搜尋」圖標，輸入「舉報中心」並填表報備事件。

4）尋求警方協助： 如懷疑受騙，應立即致電香港警務處反詐騙協調中心（ADCC）的「18222 防騙易熱線」，或透過電子報案中心備案。（連結）