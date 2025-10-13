香港01假冒短訊索千元會員月費｜知名電台DJ紫龍直接向記者求助｜近日香港湧現大量假冒公共機構，繼早前假冒Now TV及HOY TV的釣魚短訊，今日（13日）記者收到知名電台 DJ 紫龍向記者以WhatsApp求助，他以截圖表示，收到疑似香港01假冒短訊，要求他致電聯絡，並想向他索取數萬元會員月費！



《香港01》敬告讀者，本公司並未發出上述短訊，這些訊息都屬存在高度詐騙風險，敬請讀者們不要回覆，不要回電。如果你身邊的朋友也收到同類訊息，也請敬告他們不要理會。以下為香港01的官方回應：提防假冒《香港01》發出詐騙SMS短訊 附：真正01升級版訂閱途徑

因熱愛日本動漫文化，經常為相關活動擔任MC主持的電台 DJ紫龍 (尹子龍) ，聯絡香港01表示，近日收到名稱為「香港01」的SMS，內容指他的香港01會員已到期，即日起收取月費，並將開始於他名下的HSBC戶口扣錢。雖然SMS寄出者沒有#字頭，但因為他早前也有收過香港01善慈捐款的確認SMS，兩條SMS都處於同一個SMS對話框內，於是他決定打通SMS上的電話號碼。（該電話號碼以300開頭，隨機變化出多個號碼。）

知名電台DJ紫龍 (尹子龍)

接通後，接線生講普通話，且內容非常可疑：「佢最初係扮有系統有禮貌客服，更自報員工編號，之後就開始罵我，是否在香港01 app內點錯選項，所以成為了收費會員，如今將要收取我每月$1,080月費，而且必須一次簽3年約、合共$3萬8880；我強調自己沒有申請任何收費會員，並要求即時cancel，客服就將我「轉駁」到另一個部門傾談。」

記者與電台DJ紫龍 (尹子龍) 聯絡之手機截圖。

之後對方不斷想說服紫龍不要取消會員，表示app內每月都有很多購買著數及買飛優惠，對方更開始嘗試套取紫龍的個人資料：「佢不斷叫我開香港01 app，再向他報上個人資料，先可以幫我取消會員，呢個時候我決定收線。」最後紫龍向可疑客服表示，他將親自聯絡匯豐，相信對方知道無法向他行騙，就結束通話了。

記者與電台DJ紫龍 (尹子龍) 聯絡之手機截圖。

紫龍：擔心有老人家中招受騙、所以主動聯絡香港01

紫龍收線後開始擔心，雖然他本人沒有金錢損失，但香港01使用者眾多，當中不乏容易收騙的老人家，他決定致電香港01記者「報料」，呼籲市民小心相關的假冒香港01短訊。

《香港01》發現懷疑有騙徒透過軟件程式，偽冒成香港01帳戶，因此詐騙短訊才會出現在「同一個SMS對話框中」，《香港01》官方帳號並未發出這些短訊。《香港01》敬告香港市民切勿上當，如果公眾人士對任何手機SMS內容，尤其包括索取金錢的短缺有懷疑，切勿回覆上述訊息。如公眾人士曾經回覆上述訊息，請立即通知或尋求香港警方協助。

詐騙集團過去也曾使用同類方式，偽冒多家香港商戶的官方SMS帳戶發送同類型詐騙SMS短訊，比如Now、HoYTV、萬寧、順豐速遞，等等。假冒Now及HOY TV等傳短訊訂Netflix 警接35宗查詢 老婦失$420萬