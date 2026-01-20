傳iPhone 18 Pro將搭載全新的Face ID　左上角前鏡頭取代動態島

iPhone 18 Pro搭載全新的Face ID｜自從 Apple 在 iPhone 14 Pro 捨棄瀏海、改用動態島設計開始，動態島變成 iPhone 最大的特徵。如今，市場開始流傳 iPhone 18 Pro 將迎來一次大改變，Face ID 模組將被整合至螢幕下方，正面只留下左上角一個前鏡頭開孔，動態島或將以全新形式存在。



傳iPhone 18 Pro多方爆料有新FaceID？

是次傳聞最早由內地 Digital Chat Station 於微博爆料iPhone 18 Pro，指 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 將採用重新設計的螢幕下開孔區域，Face ID 感測模組會被整合至螢幕面板之下，正面結構將不再需要完整的動態島切口。

傳iPhone 18 Pro將搭載全新的Face ID

同時，知名Apple消息來源Jon Prosser 亦在其 YouTube 頻道分享了 iPhone 18 Pro 的概念外觀影片。他指出，Apple 有意將 Face ID 完全隱藏於螢幕之下，而前鏡頭則改為設於左上角，形成單一小型開孔設計。整體視覺效果會更接近 Android 機常見的開孔螢幕，但系統層面仍會保留動態島的互動邏輯，只是呈現方式將有所調整。

這種雙線發展的說法其實並不衝突。動態島本身已不只是一塊實體切口，而是一套深度整合 iOS 的互動介面。即使硬件切口消失，它仍然可以用軟件方式存在，透過動畫、狀態提示與浮動介面延續其角色。

左上角前鏡頭，會否影響使用體驗？

對不少 iPhone 用家而言，前鏡頭移至左上角其實是一個心理與視覺上的轉變。過去 Apple 一直堅持將所有感測元件集中在螢幕中央位置，無論是瀏海還是動態島，皆以對稱為設計核心。若改為左上角開孔，一直用 iPhone 的用家可能會難以習慣。

但從實際使用角度看，這樣的安排反而有好處。當用家觀看影片或瀏覽內容時，左上角的開孔較少遮擋主畫面重點，而配合 iOS 系統介面多集中於中央及下方，視覺干擾會進一步降低。這亦是 Android 陣營多年來普遍採用挖孔設計的原因之一。

iPhone 18 Pro 螢幕下Face ID 技術 難度遠高於指紋辨識

螢幕下指紋辨識技術早就有，但螢幕下 Face ID 屬於完全不同層級的工程挑戰。Face ID 涉及紅外線投射、點陣掃描、深度感測及多組光學元件，任何顯示層對紅外線的阻隔或折射，都可能直接影響辨識準確度。

正因如此，多年來一直有傳 Apple 正在研發相關技術，但始終未敢正式落地。今次多方消息同步指出 iPhone 18 Pro 有機會實現，意味 Apple 很可能已經找到足夠成熟的解決方案，包括重新設計 OLED 面板結構、降低像素密度於特定區域、以及改良紅外線穿透率。

傳iPhone 18 Pro 螢幕規格

根據目前流傳的資料，iPhone 18 Pro 與 18 Pro Max 仍會維持 6.27 吋及 6.86 吋 LTPO OLED 螢幕，支援 120Hz ProMotion 更新率。