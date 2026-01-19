OnePlus Turbo 6搭9000mAh電池　165Hz打機超爽　價格定位親民

2026年，一加Turbo 6正式登場，一加家族也由此迎來了一個全新的產品序列。



這款新機依舊延續了一加一貫主打的性能與續航框架，同時在價格層面進一步下探，讓更多用戶能夠體驗到一加在產品力與使用體驗上的優勢。

而Turbo系列，正是在這樣的背景下應運而生，並承擔起這一相對艱鉅的任務。

作為Turbo系列的首款機型，Turbo 6肩負的使命相當明確——將一加標誌性的165Hz超高幀遊戲體驗，以及同檔位罕見的9000mAh超大電池，帶到更廣泛的用戶群體之中。

核心配置方面，Turbo 6搭載了同檔位唯一的高通驍龍8系旗艦平台，並聯合高通在8sGen4平台上進行深度定製，配合風馳遊戲內核，讓性能得以進一步釋放，帶來同檔唯一的165Hz超高刷新率遊戲表現。

屏幕方面，這塊屏幕支持165Hz超高刷新率與1.5K高分辨率，全新一代明眸護眼技術加持，在觀感與護眼層面都拉到了一個相當完整的水準。

續航上，Turbo6內置了一塊9000mAh超大電池，續航能力相當突出，官方數據可實現連續刷視頻超過30小時。

同時，它還支持80W超級快充與27W反向快充功能，不僅充電速度夠快，在必要時還能化身「充電寶」，為備用機、朋友的手機，乃至耳機、手環等設備進行供電。

整機在耐用性方面同樣下足了功夫，支持全面的抗摔能力，並實現了IP66、IP68、IP69、IP69K防水防塵「大滿貫」，面對各類嚴苛使用場景也能從容應對。

接下來，我們就來看看這台主打下探市場的一加新機，實際表現究竟如何。

1. 外觀：低調有質感 防摔防水給足你安全感

這次來到我們評測室的一加Turbo 6配色為「獨行黑」，採用全新的微米級工藝打造，在黑色底色上展現出通透細膩的光線反射，外部紋理採用低閃高霧處理，不僅觸感舒適，視覺上更顯質感。

相機Deco延續了家族式的「金屬魔方」設計，與機身中框無縫銜接，帶來旗艦的握持手感以及極致質感。同時加上全新的微米級絲綢復刻工藝，絕佳手感的同時，也能兼顧耐摔防水。一加Turbo6配備了抗摔晶盾玻璃，還支持IP66+IP68+IP69+IP69K防水防塵大滿貫，各種嚴苛的場景都能從容應對。

機身頂部和底部一致性相當好，沒有金屬中框的斷口，頂部為雙MIC口以及紅外遙控，底部則是單MIC口配上揚聲器、Type-C、SIM卡三件套。

側邊集中了電源鍵以及音量鍵，音量鍵距離底部約9.9cm，位置用起來有些偏高了。

來到正面，這款屏幕正是一加Turbo 6最大的底氣和依仗之一，擁有同檔位唯一的旗艦級1.5k 165Hz超高刷電競東方屏幕，是中端機首個「超高刷」劃時代的產品，相比120Hz屏幕，165Hz每秒可以多顯示45幀的畫面，每秒畫面顯示幀數提升了27%。

同時這塊屏幕還支持旗艦級全新一代明眸護眼，支持類DC調光與3840Hz高頻PWM調光，整塊屏幕低藍光、低頻閃，能實現接近1nit的超低亮度。

2. 性能：主流遊戲穩幀輕鬆 性能釋放不留餘地

性能方面是一加Turbo 6最大的依仗，也是這款手機的核心賣點。這款手機搭載了同檔位唯一的第四代驍龍8s，注入風馳遊戲內核，讓晶片性能滿血釋放，搭配LPDDR5X超快內存與UFS4.1頂級儲存結合，實現多款遊戲能夠165Hz超高幀穩定運行。

同時，一加Turbo 6還搭載了旗艦同款的冰河散熱系統來保證性能持續輸出，導熱石墨面積高達行業領先的6628平方毫米，導熱率高達2000W/mk。讓性能能夠持久穩定釋放，高負載遊戲也能全程高幀流暢。

王者榮耀支持了最高144Hz的高清畫質，我們實測開啟一局遊戲回放測試。

這款遊戲的平均幀數為144.1FPS，穩幀指數達到了0.1FPS，1%low幀達到了131.7FPS，堪稱極為流暢了。

遊戲的功耗為4.59W，每幀能耗為31.9mW。

最高温度為36度。



《原神》

遊戲平均幀數60FPS，穩幀指數0.2，1%low幀數51.7FPS。

遊戲的平均幀數為5.05W，每幀能耗為84.2mW。

遊戲結束，背部最高温度為37.2度，温度控制相當均勻。



3. 續航：9000mAh給你跨天的安全感

一加Turbo 6搭載了同檔最大的9000mAh冰川電池，採用了全新的仿生球形硅碳負極材料，相比上一代產品，電量循環有效改善了30%，在模擬使用5年後電池健康度仍然超過了80%，讓手機暢玩更加安心。

這塊電池根據官方宣傳，能夠連續刷30抖音或者連續《王者榮耀》10個小時，甚至戶外徒步導航都可堅持17小時，外出再也不擔心續航問題。

手機支持了80W的快充以及27W的超快反向充電，可以作為一款充電寶為備用機或者朋友的手機充電，為耳機，手錶等設備應急補電也完全不在話下。

那麼，我們就來實際測試一下這款手機的充電錶現吧。

充電測試

我們在手機電量剩餘1%時，開啟智能極速模式開始充電。

充電協議是一加的私有二倍壓充電協議，最高實際充電功率為62W，平均充電功率為27W。充電總用時一小時22分鐘。

充電速度曲線如圖所示，5分鐘充入11%，10分鐘充入20%，20分鐘充入35%，半小時充入50%，一小時充入90%。

對於這樣一款9000mAh的超大電池，如果不是追求充滿，而是追求快速補電，這款手機一小時90%的充電速度還是十分可觀的。

續航測試

而在續航測試方面，我們採用由快科技出品的專業續航測試工具——電池狗狗進行測試。

在測試項目上，默認會進行到20%的電量測試，同時，包括CPU高壓、CPU多線程、AI識別、圖片瀏覽、視頻播放和網頁瀏覽的所有測試項目都會被勾選，通過模擬用戶使用場景，在最大程度上還原真實負載，無限接近真實的耗電情況。

測試期間，為了將所有機型測試的環境變量保持統一以及確保測試成績的精確性，電池狗狗會自動將屏幕的亮度調整為50%，並關閉自動亮度，音量調節到30%。

在我們的電池狗狗的實際測試中，一加Turbo 6的電池續航結果達到了14小時04分，續航能力十分驚豔，一天的重度使用完全不是問題。

4. 影像：表現合格穩定

一加Turbo 6雖然屬於性能中端機，但其在影像上也搭載了5000W像素的IMX882，擁有F/1.8大光圈，支持OIS防抖，實際效果也算有光有色。

我們不用說太多，直接來看看樣張表現即可。

一加Turbo 6的相機顏色在沒有陽光的情況下確實有些暗淡，好在有些陽光處則能拍出十分有質感，有多層次感照片，光影表現算是可稱之優秀，拍攝清晰度也很高，用於記錄日常完全沒問題。

總結：取捨清晰才是它的最大優勢

整體體驗下來，這款主打下沉市場的機型仍然有相當濃郁的「一加味」。

它圍繞着一加最典型的特徵，即性能、屏幕和續航這三點，做了一次相當激進甚至可以說有些「堆料式」的下探。

165Hz的超高刷新率屏幕、同檔位唯一的驍龍8s Gen4平台，以及 9000mAh的超大電池，共同構成了這款手機最核心，也是最有辨識度的競爭力。

在實際體驗中，Turbo 6在《王者榮耀》的144Hz超高幀率遊戲中表現相當穩健，功耗和温度控制也都在一個合理區間內。

在《原神》的中高負載場景下，整體體驗依然滿幀爽玩。

至於《崩壞：星穹鐵道》的最高畫質極限負載場景，則有些過於嚴格，本身也並非這類機型的主要使用場景。

續航方面，9000mAh 冰川電池帶來14小時基本續航的安全感是實打實的，不論是重度使用，還是長時間外出，都很難讓人產生電量焦慮。

影像並不是 Turbo 6 的主打方向，但在日常記錄層面，它的表現也算穩定、可靠，有光環境下的成片質量完全能夠滿足多數用戶的需求。

從定位來看，一加Turbo 6本身就並不追求「全能」，而是把預算和成本，集中投入到目標用戶最在意的地方。

對於追求高幀率遊戲體驗、極致續航能力，同時又希望價格相對克制的用戶來說，這是一款思路非常明確、取捨也相當乾脆的產品。

它不是參數堆料的 「跑分王」，而是續航 + 遊戲 + 耐用 + 價格四維均衡的 「務實卷王」，在 2000 檔以 「續航無短板、遊戲穩、價格香」 重塑選購邏輯，可以說是今年開年該價位段的一款現象級產品。

