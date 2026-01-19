轉眼2月又到農曆新年假期，又有大量香港人出國旅遊！近日多名港人於日本旅行時過度依賴AI，聽信錯誤指導坐錯複雜的火車路線、由成田前往東京足足花了3小時（一般只需1小時），亦有人以為AI翻譯就萬無一失，原本想搭的士前往關西空港，結果去了錯誤目的地……網民回應雖然以恥笑為主，但亦有留言重擊問題重心：「出發前先準備好各種專用軟件app、效果比向AI查詢更準確。」

本文將為你提供真正實用而準確的應該方法／合適的手機App



信錯AI案例1

慘被 AI「老點」｜成田出東京足足花3小時

苦主於 Threads 以「AI Fake 我」為主題，道出自己出事經驗：本來他想由成田機場前往東京區駒込（Komagome）的B&B出租屋。但他沒有像一般人以Google Maps 或 Yahoo 乘換路線 app 查車程，反而使用了免費的「Perplexity AI」問路。原本花多點錢選乘專門為旅客而設的「Skyliner」，即可「日暮里」下車轉車，全程1小時左右更不會出錯。但Perplexity 卻自作聰明地「追加推薦」更平價的「Access Express」，卻沒有提醒用家，該路線在同一月台，也分了兩種終點站各異的路線……

最終苦主果然就坐錯車，當他發現出錯後繼續向「Perplexity AI」求救，「Perplexity AI」再度「老點」乘客，指可以在同一月台轉車往「押上（晴空塔前）站」，再轉車去「日暮里」，而事實上「押上站」亦沒有直通「日暮里」的路線。原來只需1小時的車程，他足足花了3小時才到達目的地。

信AI不如靠專業手機app！

首先第一個錯是沒有「讓專業的來」，各種對答式人工智能大型多模態模型(LMM) ，其實只是即時幫你上網搜尋資料，本身不是專門訓練用作「乘換路線」功能，有時會出錯、會有幻覺「報流料」，甚至使用了update的資料。旅行時間有限，事前做定交通安排準備尤其重要，就沒未有預習，亦應該相信專用的「乘換路線」類型app，甚至直接用手機內建的地圖app如「Google Maps」輸入目的地，都會得出更準確的路線建議。

4款實用日本「交通App」（部份需要使用日本iTunes戶口下載）

手機App「乗換NAVITIME」

iOS 下載>> | Android 下載>>

手機App「Y!乗換案内」

iOS 下載>> | Android 下載>>｜免安裝web版

手機App「Japan Transit Planner (Japan Travel)」

iOS 下載>> | Android 下載>>

手機App「Google Maps」

iOS 下載>> | Android 下載>>

信錯AI案例2

盲信AI翻譯｜坐的士去錯機場

另一位苦主去大阪旅行，本來想乘搭的士去關西空港，他不懂日本語，所以使用AI翻譯，然而因為他不理解大阪旅行乘國際線航機應該去「關西空港」，對翻譯app說了「要去大阪機場」，所以AI自然就顯示了「請前往大阪空港」，的士司機亦不知你想坐國際線或是國內線，就載了她去日本國內線專用的「大阪（伊丹）機場」，終發生慘劇。

AI翻譯強勁但不會指正錯誤｜旅遊前必做定功課

其實遊客自己去旅行，連基本的回程機場也沒搞懂，只能夠自己功課沒做好。有時事事只靠AI先為很先進，其實人家司機一定比AI更具經驗，你直接將機票或email給他看，大大隻字寫著「Kansai International Airport」，就不會出錯。

大阪機場去關西機場，路程長達64.2km

3款翻譯app推薦｜微軟翻譯評價高

雖然今次意外與「翻譯App」有關，但負責在於用家自己輸入錯誤資訊，所以旅行時還是會建議先安裝「翻譯App」，以下是3款值得推薦的版本。（留意使用翻譯app時，建議先在香港下載定需要的語言包，方可在離線時進行翻譯）

手機App「微軟翻譯」

iOS 下載>> | Android 下載>>

大家常常笑微軟已打不過Apple或Google，但他們製作的實時翻譯app「微軟翻譯」推出了iOS版本，結合微軟 AI 技術，支援文字、語音、圖片和截圖翻譯，甚至可多人即時對話和離線翻譯，支援多達100種語言，並內建慣用語集和發音指引，旅行很實用！

手機App「Voice Tra」

iOS 下載>> | Android 下載>>

記者自己去日本參加偶像活動時，覺得「Voice Tra」是翻譯最好的一款，精確且反應快。不過它的iOS版本未援粵語語音翻譯，使用時亦建議戴AirPods，噪音太多會影響精準度。

手機App「Google翻譯」

iOS 下載>> | Android 下載>> | 免用裝Web版

Google翻譯助力於Gemini AI 不斷強化，最新版本的效果非常好，以粵語／廣東話操作時的準確度亦提高了，是最安全的選擇。

與其找Locker｜不如用App 寄放行李

平時去日本玩，撞正旺季及大站區域，想找一個大型 Coin Locker 投幣儲物櫃放行李，很不容易。建議使用 ecbo cloak 和 Bounce，這兩個app 提供的預約式寄物服務，能將行李寄放在咖啡廳、車站內店鋪、7-11 等合作點，一來不怕傳統儲物櫃空間不足，又支援手機預約、線上信用卡支付。

手機App「ecbo cloak」

iOS 下載>> | Android 下載>>

「ecbo cloak」按尺寸分2種收費，45cm以內小型行李收費300日圓／1天，45cm或以上大型行李收費600日圓／1天。

KDDI 與全球排名第一的寄物APP「Bounce Luggage｣合作，於日本東京、京都、大阪、名古屋4大城市提供服務，可提前預約寄物，並在手機上付款。不過提醒大家，以上兩款服務是按件數收費，不像一般Locker可以散件「塞爆」，寄放時要先整理好行李。又，因選用人數愈來愈多，想在旺區使用服務建議提早預約；不是所有寄存點都提供24小時服務，選址前要小心。

手機App「Bounce Luggage」

iOS 下載>> | Android 下載>>