Chrome終於支援垂直分頁　標籤再多都能一眼看清　附搶先開啟教學

去年十月國外媒體就曾報導Google Chrome即將開發原生的垂直分頁（Vertical Tabs）功能，不得不說垂直分頁真的好用。



當顯示器尺寸較大就能保有更多的瀏覽空間，另一方面是對於習慣開啟許多分頁的使用者來說，垂直分頁可容納的分頁數量相較於水平排列來得更多，而且也不會因為擠壓而造成分頁空間太小、難以識別等問題，不過通常剛開始會有點不習慣，一段時間就會發現垂直分頁相當好用。

Google Chrome終於支援「垂直分頁」能保有更多的瀏覽空間。（Chrome截圖）

瀏覽器市場的垂直分頁現況

最早將垂直分頁引入Chromium生態的瀏覽器是Microsoft Edge，其他還有像是Brave、Vivaldi也都有垂直分頁功能（如果是基於Firefox則大部分會推薦Zen Browser）。除此之外，前陣子推薦一款全新瀏覽器Orion Browser也支援垂直分頁，特別的是它採用和Safari一樣的WebKit排版引擎，可同時安裝Chrome和Firefox瀏覽器擴充功能。

Chrome145版本原生支援

目前Google Chrome原生的垂直分頁功能已經在版本145出現，我寫這篇文章時穩定版本是Chrome144，若想搶先試用垂直分頁，可以考慮下載Canary或Beta測試版本（後者相較之下更穩定，功能接近穩定版），透過Chrome Flags開啟實驗性功能就會看到分頁列位置的設定選項。

推測Chrome瀏覽器更新的期程，今年二月應該會推出Chrome 145穩定版，不過垂直分頁會不會從實驗功能移動到外觀設定就不一定了，想想是不是也該重返Google Chrome瀏覽器的懷抱了呢？

網站資訊

網站名稱：Google Chrome瀏覽器

網站鏈結：https://www.google.com/intl/zh-TW/chrome/



Google Chrome「垂直分頁」如何開啟？超詳細教程來了：

Chrome垂直分頁標籤，會出現在左側。（Chrome截圖）

垂直分頁開啟教學

1. 下載並安裝測試版本

開啟Google Chrome測試版頁面下載Chrome測試版本，等待145版本推出後就不需要這個步驟。確認一下Chrome瀏覽器是不是145版本以上。

2. 開啟實驗性功能旗標

在網址列輸入chrome://flags/#vertical-tabs，將它設定為「Enabled」後重新啟動瀏覽器。

3. 更改分頁列顯示位置

從Chrome設定的外觀功能就會看到「分頁列位置」選項，預設是置頂顯示，選擇側邊會將分頁移動到左側變成垂直分頁。

4. 體驗原生垂直分頁介面

Chrome原生的垂直分頁看起來很舒服，顏色會和主題顏色連動，移動到分頁上可以快速關閉特定分頁。

5. 配合分頁群組進行管理

垂直分頁左下角是「分頁群組」功能，這個功能在原本的水平分頁就有，方便使用者編排、分類分頁。Chrome分頁群組在垂直分頁效果也很不錯，和其他具有垂直分頁的瀏覽器顯示效果差不多。

6. 收合與調整側邊欄寬度

垂直分頁右上角還有一個「收合垂直分頁」功能，可以讓分頁最小化、只顯示網站圖示，此外，垂直分頁亦可透過拖曳方式來調整寬度大小，不過還沒有自動隱藏（收合）或雙擊快速縮小和放大的功能。

7. 如何切換回水平排列

如果不習慣垂直分頁，在上方點選右鍵後選擇「Move tabs to the top」可快速將分頁列移動至上方，當分頁列置頂時，一樣可以透過右鍵讓分頁列顯示於左側。

