Samsung S25+ 再爆電池安全隱憂？出貨2個月新機深夜自燃｜2016 年，三星的 Galaxy Note 7 因爆炸而被大量航空公司「禁飛」，想不到十年後，又有三星旗艦機發生安全事故。近日在外國 Reddit 論壇上，一名 Samsung Galaxy S25+ 用家分享了驚心動魄的經歷，指其購入僅兩個月的新機在深夜充電時發生爆炸，甚至燒毀了家中地氈，他本人除了吸入濃煙不適，三星承認手機出問題後的賠償金額出手太低，亦再度令苦主嬲到「出煙」。



三星Galaxy S25+深夜充電｜為何會引發熱失控？

事主透露事件發生在2025年11月，涉事 Galaxy S25+ 於 2025 年 9 月購入，事發時正使用原廠充電器及線材進行充電。然而，手機在深夜時分突然發生「熱失控」（Thermal Runaway），隨即起火爆炸。從事主上傳的相片可見，手機機身嚴重燒焦，甚至燒穿了地氈。當地消防部門調查後確認，起火原因確為電池發生「熱失控 (Thermal Runaway)」所致。事主與家人更因吸入鋰電池燃燒釋放的毒氣，出現喉嚨痛及胸悶等症狀，需緊急求醫。（事件來源：Reddit 論壇）

官方認責賠償｜苦主為何拒絕接受和解方案

事件發生後兩個月，Samsung 完成內部調查並正式承認責任，確認硬件質素出問題，並願意全額退還手機費用，支付相關醫療帳單及家居清潔費。此外，Samsung 旗下的保險部門向事主一家三口（兩名成人及一名小童），每人提供 500 美元（約 3,900 港元）作為「痛苦與受苦」（Pain and Suffering）的撫恤金。事主對賠償金額感到極度不滿，指全家人吸入了有毒氣體，擔心會有長遠的健康影響，目前的賠償方案完全忽略了潛在的健康風險及經歷火災的心理創傷，認為處理手法缺乏誠意。

作為消費者，我們期待廠商在追求高效能的同時，能將產品安全放在首位。大家又認為今次事件，三星的處理手法是否到位？又認為苦主不接受和解是否合理？歡迎留言發表感想。