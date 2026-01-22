OPPO Find N6最快3月登場！首配S8E Gen 5加80W閃充 港版有期？
去年2月下旬發表的OPPO Find N5手機，為當時首款配備高通Snapdragon 8Elite大摺產品；今年品牌後繼作OPPO Find N6亦在早前披露已正式入網，最快3月發佈或有望繼續蟬聯首配S8EGen5大摺位置。
據數碼博主「體驗more」在微博帳號透露，OPPO Find N6標準版、跟Find N6衛星通訊版已分別通過國內3C認證，並展示相關入網資訊截圖。
從流出截圖可看到，兩款Find N6手機型號分別為PLP110及PLP120，其配備VCB80ACH充電器，支援11V/7.3A達80W閃充。
Mobile Magazine短評：消息人透露OPPO Find N6將最快3月左右發佈，而據本地業界資訊，Find N6將頗大機會推出港版，發佈時間亦可能距離不遠。
