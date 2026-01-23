電視點揀好？外媒用3年實測102部電視 最耐用非Sony﹑Samsung
不少香港家庭換電視時，都會選擇熱門品牌，如 Sony、Samsung 等。最近科技評測網站 RTINGS 公布長期橫跨三年的耐用度測試結果後，最耐用電視品牌的冠軍並非 Sony 或 Samsung，而是由 LG 與 TCL 搶下風頭。
RTINGS 的測試並非短時間開箱測評，而是涵蓋 102 部來自不同品牌與型號的電視，包括 Amazon、海信、LG、Samsung、Sony、TCL、Toshiba，以及香港用戶較少接觸的美國品牌 Vizio、Insignia 等，並持續運作長達三年，每部電視累積使用時間接近一萬小時。這個使用量對一般家庭而言，相當於每天看四小時電視，連續用七年左右，已經非常貼近真實家庭使用週期。
測試過程中，共有 20 部電視完全故障，另外 24 部出現不同程度損壞，其中最常見問題是背光異常。當數據攤開來看，耐用度的分布卻出現了令人意外的走向：OLED 電視的可靠度整體明顯高於 LCD，而在品牌層面上，LG 與 TCL 的穩定度最突出。
LG 點解可以成為耐用度之王？
在所有受測機型中，LG OLED 的表現可說是相當搶眼。RTINGS 測試的 24 部 LG OLED 電視裡，只有 1 部完全故障，其餘大部分都在長時間高強度運作下保持正常。RTINGS 同時指出，一般情況下 OLED 出現燒屏的風險並不如外界想像中高。
不少實際用家的分享，正好與測試數據形成呼應。有用戶表示剛入手 LG C3 時已被畫質和音效震撼，「晚上在房間看 Marvel 系列電影，臨場感非常強」。亦有人形容 C3 的畫面漂亮、流暢度高，外型貼牆如畫框般精緻。更令人印象深刻的，是長期使用者的經驗，有人提到 LG CX 面板四年前更換後，至今仍然穩定運作，主要用作遊戲，累計使用時間已經超過 17,000 小時，畫面依然保持出色。
也有人分享，家中長輩於 2018 年購入的 LG 電視，至今已經超過七年，期間搬過三個城市、換過五個住處，總使用時間接近 14,000 小時，仍然正常運作。這些實際使用情境，正好說明 LG 電視並非只是在實驗室環境表現穩定，而是在真實家庭環境下也具備相當高的可靠度。
TCL 與 LG 並列耐用度冠軍
如果說 LG 是憑高階 OLED 技術奠定耐用地位，那 TCL 則是以高 CP 值卻不失穩定性突圍。測試中 10 部 TCL 電視只有 1 部在接近測試結束時出現故障，整體表現相當亮眼。
TCL 用家的回饋也十分一致，普遍集中在「畫面好、價格合理、用得放心」。有玩家表示 Mini LED 電視接駁 Switch 打遊戲，75 吋畫面爽感十足，流暢度和清晰度表現超出預期。亦有人提到 TCL C745 在 Netflix 與 Apple TV 的顯示效果相當出色，畫質甚至比電視台訊號清晰得多。
Sony、Samsung 同樣穩定可靠
在測試的實際情況來看，Sony 與 Samsung 並非表現不好。RTINGS 的數據顯示，這兩個品牌整體仍然屬於穩定可靠的一線水準，只是在長期耐用度排行中，未能壓過 LG 與 TCL 的整體表現。
更值得留意的是，測試並未發現價錢越高＝越耐用的必然關係。部分高價機型反而成為較早出現故障的一群，說明品牌定位與售價並不能直接對應實際壽命。
面板技術其實比品牌更關鍵？
測試同時指出，在 LCD 電視之中，採用側入式 LED 背光的型號故障率偏高，原因在於其 LED 多以串聯設計，一旦其中一顆損壞，往往會引發整排或整組背光失效。相比之下，OLED 結構較為單純，反而在長期穩定性上佔優。
至於 LCD 內部的 IPS 面板，在測試中表現並不理想，24 款機型裡竟有 15 款發生故障，顯示其長期耐用度風險較高。這亦解釋了為何 OLED 與 Mini LED 技術近年能逐漸成為市場主流。