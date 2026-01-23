電視點揀好？外媒用3年實測102部電視　最耐用非Sony﹑Samsung

不少香港家庭換電視時，都會選擇熱門品牌，如 Sony、Samsung 等。最近科技評測網站 RTINGS 公布長期橫跨三年的耐用度測試結果後，最耐用電視品牌的冠軍並非 Sony 或 Samsung，而是由 LG 與 TCL 搶下風頭。



RTINGS 的測試並非短時間開箱測評，而是涵蓋 102 部來自不同品牌與型號的電視，包括 Amazon、海信、LG、Samsung、Sony、TCL、Toshiba，以及香港用戶較少接觸的美國品牌 Vizio、Insignia 等，並持續運作長達三年，每部電視累積使用時間接近一萬小時。這個使用量對一般家庭而言，相當於每天看四小時電視，連續用七年左右，已經非常貼近真實家庭使用週期。

測試過程中，共有 20 部電視完全故障，另外 24 部出現不同程度損壞，其中最常見問題是背光異常。當數據攤開來看，耐用度的分布卻出現了令人意外的走向：OLED 電視的可靠度整體明顯高於 LCD，而在品牌層面上，LG 與 TCL 的穩定度最突出。

LG 點解可以成為耐用度之王？

在所有受測機型中，LG OLED 的表現可說是相當搶眼。RTINGS 測試的 24 部 LG OLED 電視裡，只有 1 部完全故障，其餘大部分都在長時間高強度運作下保持正常。RTINGS 同時指出，一般情況下 OLED 出現燒屏的風險並不如外界想像中高。

LG C3

不少實際用家的分享，正好與測試數據形成呼應。有用戶表示剛入手 LG C3 時已被畫質和音效震撼，「晚上在房間看 Marvel 系列電影，臨場感非常強」。亦有人形容 C3 的畫面漂亮、流暢度高，外型貼牆如畫框般精緻。更令人印象深刻的，是長期使用者的經驗，有人提到 LG CX 面板四年前更換後，至今仍然穩定運作，主要用作遊戲，累計使用時間已經超過 17,000 小時，畫面依然保持出色。

也有人分享，家中長輩於 2018 年購入的 LG 電視，至今已經超過七年，期間搬過三個城市、換過五個住處，總使用時間接近 14,000 小時，仍然正常運作。這些實際使用情境，正好說明 LG 電視並非只是在實驗室環境表現穩定，而是在真實家庭環境下也具備相當高的可靠度。

TCL C745

TCL 與 LG 並列耐用度冠軍

如果說 LG 是憑高階 OLED 技術奠定耐用地位，那 TCL 則是以高 CP 值卻不失穩定性突圍。測試中 10 部 TCL 電視只有 1 部在接近測試結束時出現故障，整體表現相當亮眼。

TCL 用家的回饋也十分一致，普遍集中在「畫面好、價格合理、用得放心」。有玩家表示 Mini LED 電視接駁 Switch 打遊戲，75 吋畫面爽感十足，流暢度和清晰度表現超出預期。亦有人提到 TCL C745 在 Netflix 與 Apple TV 的顯示效果相當出色，畫質甚至比電視台訊號清晰得多。

+ 5

Sony、Samsung 同樣穩定可靠

在測試的實際情況來看，Sony 與 Samsung 並非表現不好。RTINGS 的數據顯示，這兩個品牌整體仍然屬於穩定可靠的一線水準，只是在長期耐用度排行中，未能壓過 LG 與 TCL 的整體表現。

更值得留意的是，測試並未發現價錢越高＝越耐用的必然關係。部分高價機型反而成為較早出現故障的一群，說明品牌定位與售價並不能直接對應實際壽命。

+ 29

面板技術其實比品牌更關鍵？

測試同時指出，在 LCD 電視之中，採用側入式 LED 背光的型號故障率偏高，原因在於其 LED 多以串聯設計，一旦其中一顆損壞，往往會引發整排或整組背光失效。相比之下，OLED 結構較為單純，反而在長期穩定性上佔優。

至於 LCD 內部的 IPS 面板，在測試中表現並不理想，24 款機型裡竟有 15 款發生故障，顯示其長期耐用度風險較高。這亦解釋了為何 OLED 與 Mini LED 技術近年能逐漸成為市場主流。