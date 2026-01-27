Apple研發新隨身裝置AI Pin　AirTag大小　配備雙鏡頭+三組收音咪

Apple研發新隨身裝置AI Pin｜近日《The Information》曝光，Apple 正在研發一款尺寸接近 AirTag 的 AI Pin，配備雙鏡頭、收音咪及喇叭，並可能運行未來 iOS 27 的全新 Siri 聊天式系統。消息一出，隨即引起科技圈關注，因為這意味 Apple 正嘗試跳出手機／手錶的框架，探索更貼身、更即時的 AI 互動形式。



這款裝置不再只是被動接收指令的配件，而是有機會成為一個能主動感知環境、即時回應、甚至理解現場情境的智能節點。

為何做成 AirTag 大小？小巧反而更符合 AI 穿戴定位？

根據《The Information》描述，這款 AI Pin 的體積與 AirTag 相若，採用扁平、圓形設計，外殼由鋁金屬與玻璃組成，厚度會稍比 AirTag 為高，但仍然屬於極度輕巧的穿戴尺寸。這樣的規格，明顯是為了長時間佩戴而設計。

雙鏡頭＋三組收音咪

這款 AI Pin 並非單純語音互動裝置。《The Information》指出，機身前方設有兩個鏡頭，一個為標準鏡頭，一個為廣角鏡頭，可用於拍攝照片與影片，同時配備三組麥克風，用來收集周邊環境聲音。這代表它並非單向輸入，而是可同時理解影像與聲音的多模態裝置。

換句話說，它能看到你看到的東西，也能聽到你所處環境的聲音，從而讓 AI 判斷情境。這比單純語音指令更進一步，意味著 AI 能基於實際場景給出更具體、更即時的回應，例如物件辨識、環境描述、甚至是即時翻譯與場景提醒。

內建喇叭與實體按鍵，是否意味可獨立運作？

報道提到，這款 AI Pin 內置喇叭，可直接播放聲音，亦設有實體按鍵，讓用家在不依賴手機的情況下作基本操作。這一點相當關鍵，因為它暗示該裝置有能力獨立運作，而非單純作為 iPhone 的附屬配件。加上支援無線充電，運作模式與 Apple Watch 類似，未來它有可能透過 Wi-Fi 或蜂窩網絡直接連線雲端 AI，而不是依賴iPhone。

新一代 Siri 聊天機械人，才是 AI Pin 的靈魂？

《The Information》指出，這款 AI Pin 很可能運行 Apple 計劃在 iOS 27 推出的全新 Siri 聊天式系統。這代表 Apple 正為未來的 AI 助手不再局限於手機畫面，而是真正融入生活環境。過去 Siri 最大限制在於互動深度不足，而 AI Pin 的出現，正好補足視覺與聽覺感知兩個核心能力。AI 不再只是接收文字或語音，而是能理解實際世界。

2027 年會看到 AI Pin 嗎？

《The Information》提到，最快或於 2027 年推出，但同時強調時間仍有高度不確定性。從 Apple 過往產品節奏來看，這類全新類型裝置，往往需要數年打磨才能成熟。