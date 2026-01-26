REDMI Turbo 5 Max配9000mAh大電池？陽光橙外觀曝光 挑戰續航王
撰文：快科技
出版：更新：
REDMI Turbo 5系列已經正式官宣，將在1月29日發布，也就是本周四。官方剛剛公布了REDMI Turbo 5 Max陽光橙配色，全方位展示了全新外觀。
可以看到，這款陽光橙配色與iPhone 17 Pro系列的橙色有些類似，但得益於Turbo 5 Max十分簡潔的背部設計，整體看起來更清爽一些。Turbo 5 Max採用直邊+直屏設計，正面是1.5K大直屏，窄邊框搭配優雅的大R角設計，外觀非常精緻。
更多REDMI Turbo 5 Max外觀展示：
+5
配備CNC金屬中框與旗艦玻纖背板，兼顧質感與手感，背部採用金屬跑道型Deco設計。性能上，REDMI Turbo 5 Max全球首發MTK Dimensity 9500s晶片，目標成為2.5K檔滿血性能旗艦。
內置9000mAh超大電池，成為迄今最大小米金沙江電池，重度使用也能妥妥用一天，能量密度高達894Wh/L，創下小米史上新高。
延伸閲讀：Redmi Note 15系列港版有驚喜 硬件配置曝光 防水抗摔更送贈品（點擊連結看全文）
+4
小米Redmi Note 15系列抵港＋售價｜SGS五星防護+2億像素中階最強最強國產Android手機推薦！這4款大電池旗艦 長時間打機也不發燙國產手機突圍設計 背屏玩自拍、喇叭出好聲、鏡頭能拆換誰能封神小米18續玩機背屏幕？增股票報價功能 盧偉冰揭對手難跟進主因小米17 Ultra Leica變焦環造假？拆機影片惹爭議 官方急闢謠
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】