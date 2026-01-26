Gmail故障垃圾郵件狂湧 驗證碼延遲恐影響登入 官方急搶修
近日，部分Gmail用戶反映自動郵件分類功能出現異常，個別郵件未經垃圾郵件檢測即直接進入主收件箱。
Gmail原本配備智能過濾機制，可將垃圾郵件、廣告類訊息及低優先級郵件自動分流至相應標籤頁，以保持主收件箱簡潔有序。
目前，Google已在Workspace服務狀態頁面確認該問題，並表示正在積極排查與修復。
此外，有用戶在社交平台提及郵件接收存在延遲現象，個別情況下甚至無法收到用於賬戶驗證的雙重驗證碼，進而影響應用及網站的正常登錄流程。
Google說明，本次故障主要表現為郵件分類錯誤、垃圾郵件提示異常增加，部分郵件頂部還會顯示「請謹慎對待此郵件」的警示橫幅。
