Gmail故障垃圾郵件狂湧　驗證碼延遲恐影響登入　官方急搶修

近日，部分Gmail用戶反映自動郵件分類功能出現異常，個別郵件未經垃圾郵件檢測即直接進入主收件箱。



Gmail原本配備智能過濾機制，可將垃圾郵件、廣告類訊息及低優先級郵件自動分流至相應標籤頁，以保持主收件箱簡潔有序。

不少網民指出，最近有大量垃圾郵件，都被分類到一般電郵匣中。（Google）

目前，Google已在Workspace服務狀態頁面確認該問題，並表示正在積極排查與修復。

2026年1月25日，部分Gmail用戶反映自動郵件分類功能出現異常，個別郵件未經垃圾郵件檢測即直接進入主收件箱。（unsplash@Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk）

此外，有用戶在社交平台提及郵件接收存在延遲現象，個別情況下甚至無法收到用於賬戶驗證的雙重驗證碼，進而影響應用及網站的正常登錄流程。

Google說明，本次故障主要表現為郵件分類錯誤、垃圾郵件提示異常增加，部分郵件頂部還會顯示「請謹慎對待此郵件」的警示橫幅。

【延伸閲讀】Gmail如何取消促銷內容？一鍵退訂之外 管理訂閲項目竟隱藏在此

+ 3

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】