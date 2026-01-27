加油站打電話會爆炸？美國石油協會打破迷思：人體靜電才是關鍵

「加油站唔可以打電話，會爆炸㗎！」這句話可能不少人都聽過，久而久之，大家自然將手機＝火源＝爆炸風險畫上等號。不過，隨著智能手機已成為生活必需品，加油站又普遍容許手機付款，這個說法開始顯得矛盾，到底在加油站用手機是否真的會爆炸呢？



近期「快科技」報道中引述美國石油協會（API）的官方說法，指出全球從未有任何因為使用手機而引發加油站爆燃的正式紀錄。API 直言，手機引起加油站爆炸並無實證支持，屬於流傳多年的誤解。這項說法與經典科普節目《流言終結者》（MythBusters）的實驗結果一致。節目組曾在受控環境下，嘗試用多款手機靠近汽油蒸氣，結果無論是來電、撥號還是連續操作，都無法引燃油氣。

如果手機並非真正元兇，那麼加油站長年禁止使用手機的真正原因是甚麼？答案，其實與人體靜電有更直接的關係。

在入油過程中會揮發出大量油氣，而油氣的特性是比空氣重，容易停留在油槍附近或地面低處。當空氣中油氣濃度達到一定比例，只要有足夠能量的火花，就可能引燃。然而這種火花，多數不是來自手機，而是來自人身上的靜電。

澳洲交通安全局（ATSB）在 2004 年發表的研究報告中分析了 243 宗加油站火警個案，結論非常清晰：沒有一宗事故是由手機火花引起，反而多數火警源於人體靜電放電。換句話說，真正高風險的情況，是人在加油時來回上車、下車，與座椅摩擦後累積靜電，再在接觸油槍金屬時瞬間放電。

至於手機本身是否完全零風險？並非絕對。澳洲科學家 Karl Kruszelnicki 早在 2006 年於 ABC 訪問中指出，理論上手機內部電路確實可能產生火花，但其能量僅相當於一顆滿電電池所儲存能量的約五百萬分之一，遠遠不足以點燃汽油蒸氣。即使在極端情況下，手機內部零件損壞並產生微小電弧，能量仍低於引燃所需門檻。

BP 澳洲亦在其官方網站中提到，如果手機意外跌落並導致電池鬆脫或金屬端子瞬間接觸，有可能產生微小火花，理論上構成風險。但這類情況極為罕見，且需同時符合多項條件，包括油氣濃度、火花能量、空氣流動等，才可能引發燃燒。