AirTag 2突發推出！性能升級　售價不變｜提升連接範圍﹑定位功能

AirTag 2突發推出！性能升級，售價不變｜ AirTag 推出後即成為不少熱愛旅行的用家入手。無論是放在鎖匙、銀包、行李，甚至是貴重樂器，只要一貼上 AirTag，就多了一份安心。自 2021 年推出以來，AirTag 讓遺失物品不再等於「石沉大海」。Apple 今日（27日）突發推出全新一代 AirTag，提升連接和定位功能。



新 AirTag 2 功能上有什麼升級？

新 AirTag 採用了 Apple 第二代超寬頻晶片，與 iPhone 17 系列、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3 以及 Apple Watch Series 11 使用相同架構。Apple 指出，新一代 AirTag 的精準尋找距離比上一代增加50%。換句話說，用家在更遠距離已可獲得方向與距離提示，不用像以前那樣必須走到很近才開始出現明確引導。

不單是距離變遠，新 AirTag 亦將聲音提示全面升級。內置喇叭音量比上一代提高50%，實際可聽距離增加至以往兩倍左右。很多人都有類似經驗，AirTag 明明顯示只差幾米，但梳化底、床下、車尾箱或背包暗格實在太多遮擋物，聲音被削弱後變得難以分辨。新一代 AirTag 配合全新提示音與更高音量，提升找到失物的機會。

另一個重要轉變，是精準尋找不再只限於 iPhone。新 AirTag 首次支援在 Apple Watch 上直接使用精準尋找，前提是使用 Apple Watch Series 9 或更新型號，或 Apple Watch Ultra 2 及更新版本。很多時候，用家找鎖匙或銀包時，手機可能放在桌上、袋內，而手腕上的 Apple Watch 反而是最即時可用的裝置。現在只需抬起手腕，就能透過震動、方向與距離提示引導自己找回物品。

新一代 AirTag 的分享物品位置功能進一步深度整合。當行李在機場延誤或失蹤，用家可暫時將 AirTag 的位置共享給航空公司顧客服務團隊。Apple 已與超過 50 間航空公司合作，確保資料以受控、安全方式使用。根據航空運輸技術公司 SITA 的數據，航空公司在引入此功能後，行李延誤情況下降約 26%，真正無法找回的行李個案更大幅減少約 90%。

在安全層面，Apple 延續 AirTag 一貫的設計原則：只為追蹤物品，而非追蹤人。AirTag 不會在裝置本身儲存位置紀錄，所有定位過程均經點對點加密，Apple 亦無法得知裝置位置或擁有者身份。藍牙識別碼會定期更換，防止被長時間追蹤。

新一代 AirTag 的定價維持不變，1 件裝為 $249，4 件裝為 $849，用家可於 Apple 官方網站及 Apple Store app 訂購，並可免費加上個人化鐫刻。