最爛密碼Top 5出爐　常用英文加符號一樣秒被破　專家教3招防被盜

網絡安全意識的宣傳年年都在進行，但許多用戶的密碼習慣卻幾乎沒有改變。



根據Specops Software最新發布的網絡安全報告，團隊分析了2025年全年約60億組泄露的密碼，結果顯示，「123456」依然是最常見且最危險的泄露密碼第一名。

報告指出，2025年最常出現在泄露數據中的前五大密碼依次是：123456、123456789、12345678、admin和password，這些密碼組合在駭客眼中幾乎是一秒就能猜中的存在。

除了這些簡單的連號數字，許多高風險關鍵詞也反覆出現，例如guest、hello、secret、welcome，以及按照鍵盤順序輸入的qwerty、zxcvbnm等。

這些密碼的共同特點是好記但不安全，顯示出許多用戶在設置密碼時，仍然習慣選擇簡單易記的組合。

此外，將國家名、常見單詞與簡單數字組合的格式（如Pakistan@123、hola1234）也極其普遍，安全性幾乎為零。

另外密碼泄露的主要原因仍然是惡意軟件入侵，例如通過釣魚網站竊取用戶訊息，一旦用戶誤點不明鏈接，賬號密碼就可能被一次性打包帶走。

為了提升密碼使用的安全性，建議用戶搭配使用密碼管理工具、啟用雙重驗證，並定期更換重要賬號的密碼，儘量降低賬號被盜的風險。

