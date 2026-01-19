iPhone恐被黑客控制！Google揭iOS安全漏洞　Apple促用家盡快更新

據媒體報導，Apple在官網發布安全公告，建議所有iPhone及iPad用家盡快將系統更新至最新版本，以修復舊版系統中存在的「極其複雜」的WebKit安全漏洞。若用家未能及時更新，其裝置可能面臨嚴重安全威脅。



此次涉及的兩個漏洞分別為CVE-2025-43529與CVE-2025-14174，由Google威脅分析小組發現，並已被黑客實際利用。

根據Apple描述，攻擊者可通過誘使用家瀏覽惡意網頁，利用WebKit漏洞在裝置上執行任意代碼，從而控制部分手機功能。目前Apple尚未披露具體受攻擊的目標範圍及受影響裝置的數量。

相關漏洞已在新款機型適用的iOS 26.2以及支援舊機型的iOS 18.7.3中修復。

新版系統透過改進記憶體管理與驗證機制，徹底阻斷了惡意網頁觸發代碼執行的路徑。Apple同時建議用家在完成更新後重啟裝置，以進一步降低短期內遭遇攻擊的風險。

