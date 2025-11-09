電腦密碼竟1秒不到便被破解？專家揭「三明治」設置100年都安全

從「123456」到「mima888」，為應付登錄系統隨手設置的弱密碼，究竟能有多大的風險呢？



據此前媒體報道，一家曾經擁有158年歷史的老牌運輸企業KNP，只因一個被猜中的員工密碼，就慘遭駭客入侵，致使核心系統被加密鎖死。最終，因為無法滿足駭客近5000萬的贖金，企業宣佈破產，700多名員工一夜之間失業，158年歷史至此終結。最為諷刺的是，直到今天，所有人都不知道設置「弱密碼」的員工是哪位。

不過這家公司並不是個例，數據顯示，全球平均每39秒就會發生一起網絡攻擊。而「123456」這樣的密碼在駭客面前根本堅持不了1秒。此外，像「123456789、12345678、passwrod、qwerty123、qwerty1、111111、12345、secret、123123」等密碼均入圍「世界最弱密碼TOP10」榜單，也堅持不了1秒。

專家表示，想要保護自己的資產賬戶不受損失，正確的做法是設置「數字+大小寫字母+標點」的三明治組合密碼，且拒絕使用具有連續性、重複性的字符。因為隨着字符的增加，破解密碼的難度和時間也會呈指數級上升。

例如，單張RXT5090顯示卡破解8位純數字密碼需要3小時，而8位純字母密碼則需要8個月，如果換成三明治組合密碼，則需要用12張相同顯示卡合力耗時164年才能完成，這對於普通人的保護綽綽有餘。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】