iOS 26.2.1突發更新！修復緊急通話異常等3大Bug　Apple：快更新

iOS 26.2.1突發更新｜Apple 近日突然釋出 iOS 26.2.1 更新（版本號 23C71），並在官方說明中建議用家盡快更新。當中最重要的內容，正是關乎緊急通話功能的潛在異常問題。這類問題即使發生機率極低，只要一旦出現，後果都可能十分嚴重。



iOS 26.2.1突發更新 解決緊急通話Bug

根據 Apple 技術支援文件說明，這次更新是延續早前 iOS 26.2 對緊急通話系統的修正工作。事情可追溯至 2023 年 12 月，澳洲曾發生一宗個案，部分 iPhone 12 在特定網絡環境下無法成功撥打緊急電話。Apple 發現相關風險並不只局限於單一型號或單一地區，因此在 iOS 26.2.1 中，進一步將修正範圍擴及更多新舊 iPhone 機種，確保即使在極端通訊環境下，裝置仍能正確完成緊急通話流程。

Apple 亦在說明中提到，即使行動網絡商仍持續優化緊急通話支援，但在極少數複雜的網絡條件下，舊款裝置仍有可能出現備援網絡接通失敗的情況。這正是為何 Apple 強烈呼籲用戶盡快升級 iOS 26.2.1，因為新版本能顯著降低此類異常發生的機率。

修正AirTag 2 Bug

除了緊急通話問題，iOS 26.2.1 另一個重要修正是剛推出不久的 AirTag 2。Apple 在更新說明中明確指出，此版本提供對第二代 AirTag 的完整支援，並包含錯誤修正。由於新一代 AirTag 內建升級版超寬頻晶片，精準尋找範圍比上一代更遠，喇叭音量亦更大，相關通訊與定位模組都需要系統層級配合。若使用舊版 iOS，可能會出現搜尋定位反應不穩定、聲音提示異常或配對流程延遲等情況。

建議立即升級機型

iPhone SE（第 2 代、3代）

iPhone 11 系列

iPhone 12 系列

iPhone 13 系列

iPhone 14 系列

iPhone 15 系列

iPhone 16 系列

iPhone 17 系列

